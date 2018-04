Vijfde Levensloop voorgesteld in Genenhoek 27 april 2018

In café Genenhoek in Oud-Heverlee is gisteren de vijfde editie van Levensloop voorgesteld. Deze organisatie van Stichting Tegen Kanker zal plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 mei op het militair domein aan de Hertogstraat in Heverlee. Onder de talrijke deelnemers ook het team 'De Vrolijke Vrienden'. Teamkapitein Louis Huyberechts (66) uit Leefdaal, wiens dochter Eva (44) herstellende is van een agressieve borstkanker die ze in 2015 opliep, is enorm gemotiveerd.





Onder andere Jef De Smedt, beter bekend als Jan Van den Bossche uit Familie, engageerde zich net als vorig jaar ook nu voor het team. "Hij is peter van het project. Ondertussen heb ik ongeveer 80 deelnemers in mijn team, waaronder enkele BV's zoals DJ Zohra, Cindy De Batselier en veldloopster Rosemie Kithusir. Het thema is '24 uur in beweging tegen kanker'", verduidelijkt Louis. Inschrijven kan via de website www.levensloop.be/leuven en kost 10 euro.





"Dat geld gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. Lukt dat niet, kan je ook op afstand supporteren en een gift doen voor het team 'De Vrolijke Vrienden'. Iedereen die geld stort, neemt deel aan een reuzetombola en maakt zo kans op een City Break naar Tokyo voor twee personen, geschonken door Connections', aldus Huyberechts, wiens team al 1.860 euro inzamelde. Levensloop Leuven zamelde in totaal al 61.818 euro in. (SVDL)