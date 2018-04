Vijfde editie HORST ook de laatste FESTIVAL BARST UIT VOEGEN EN ZOEKT ANDERE, STEDELIJKE LOCATIE KIM AERTS & ANDREAS DE PRYCKER

07 april 2018

02u24 1 Leuven In september vindt de vijfde en de laatste editie van het HORST Arts & Music Festival plaats aan het kasteel van Horst. Organisator Onkruid botst naar eigen zeggen op de limieten van de erfgoedlocatie.

Dat HORST de afgelopen jaren uit zijn voegen is getreden, is wel duidelijk. Het festival vergaarde zowel nationaal als internationaal erkenning en er kwamen mensen van over de hele wereld op af. Dat succes heeft echter ook nadelen. Namelijk voor het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode, dat de laatste jaren te kampen heeft met stabiliteitsproblemen. Dat is volgens de festivalorganisatie echter niet de reden dat het kasteel niet langer de locatie kan blijven voor het kunst-en muziekfestival."We zouden er nog een aantal jaar kunnen voortdoen, maar dan kunnen we niet blijven innoveren en groeien", meent Tim Borguet van organisator Onkruid. "Daarnaast uiten onze ideeën zich niet meer alleen in een festivalcontext. Daarom willen we het gedachtegoed van het festival nu neerzetten in een nieuw verhaal, in een stedelijke omgeving."





Verhuis naar Leuven?

Onkruid kijkt naar steden als Leuven en Brussel, maar er is nog niets beslist. De betrachting is om een soort HORST in de stad te voorzien, 365 dagen per jaar. "Het moet verder gaan dan het escapisme van enkele dagen. De clubcultuur is muzikaal gezien sterk gelinkt aan wat we in HORST deden, maar het wordt geen club. De samenwerkingen met kunstenaars, muzikanten en dj's hebben onze visie verscherpt. Die visie gaan we samenbrengen", klinkt het bij de organisatoren. Of de naam behouden blijft, is onduidelijk. Enerzijds heeft het festival veel naamsbekendheid opgebouwd onder de huidige naam, anderzijds zou HORST op een andere locatie misschien te verwarrend zijn en de lading niet dekken.





Drie dagen feest

Onkruid heeft zich ondertussen wel stevig in het Leuvense leven weten te nestelen. Zo zijn ze mede verantwoordelijk voor de opening van STELPLAATS aan de oude stelplaats van De Lijn. Daarnaast staan ze ook in voor de omkadering van het aanstormende And& Festival in Leuven, én werd hen ook al gevraagd om mee te helpen aan de herinrichting van Leuvense pleinen. Een verhuis naar Leuven is daarom verre van ondenkbaar. Maar vooraleer dat het geval is, is er nog de vijfde en laatste editie aan het kasteel van Horst. Om dat te vieren zal de jubileumeditie van september drie dagen duren in plaats van twee.





Daarnaast zullen er ook drie podia zijn. Eén daarvan wordt ontworpen door studenten architectuur.





Het driedaagse festival vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september. De namen worden op 7 mei bekendgemaakt.