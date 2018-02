Vijf miljoen voor fietsprojecten 13 februari 2018

02u57 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant gaf in 2017 4.845.923,54 euro voor 17 fietsprojecten in de gemeenten Asse, Bierbeek, Boortmeerbeek, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Landen, Leuven, Londerzeel, Roosdaal, Scherpenheuvel-Zichem, Steenokkerzeel, Tienen, Zaventem en Zemst.

"Vorig jaar investeerden we 1.718.957,61 euro in nieuwe stukken fietssnelweg op de F212 Asse-Brussel in Zellik, het Brugbergpad op de F25 Leuven-Aarschot en de F1 Antwerpen-Brussel in Zemst", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene. Bovendien zijn er vorig jaar veel investeringen voorbereid. We verwachten de komende jaren grote uitgaven voor de aanleg van fietssnelwegen." De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2017 ook enkele nieuwe studies opgestart om nieuwe fietssnelwegprojecten te plannen en te ontwerpen. De subsidies voor de fietssnelwegen en functionele fietsinfrastructuur komen uit het Fietsfonds. (ADPW)