Vijf jaar cel voor Roemeense ramkrakers Bende plunderde Easy-m op Bondgenotenlaan Kim Aerts

05 november 2018

18u15 4 Leuven Vijf Roemeense ramkrakers zijn veroordeeld tot vijf jaar cel. In de zomer van 2016 sloopten ze de vitrine van Easy-m op de Bondgenotenlaan. Ze graaiden gsm’s, tablets en laptops mee. In Knokke maakten ze op gelijkaardige wijze 140.000 euro luxehandtassen buit.

Met een voorhamer werd de vitrine van Easy-m, ondertussen herdoopt tot Switch, op 17 augustus 2016 in alle vroegte aan gruzelementen geslagen. Minstens vier daders gristen smartphones, tablets en laptops mee uit de elektronicawinkel met hoofdzakelijk Apple-producten. De daders vluchtten weg met hun Citroën C5 met Bulgaarse nummerplaat richting E40. Daar werden ze klemgereden door de politie. De inzittenden konden allemaal ontkomen maar hun buit moesten ze achterlaten. In de vluchtauto werd naast bivakmutsen, een voorhamer en handschoenen ook een betaalticket gevonden, afkomstig van een Mastercard van Stefan C. (46). Aan de hand van het gps-toestel werden ze eveneens gelinkt aan een ramkraak in Knokke Heist. Daar reden ze met een jeep de vitrine van een Louis Vuitton winkel aan flarden. Er werd voor 140.000 euro aan handtassen buitgemaakt. Die werden later naar Roemenië opgestuurd maar de handtassen werden nooit meer teruggevonden.

Al eerder veroordeeld

Nicusor T. (27) en Catalin-Nicolae B. (28) werden gevonden in Zweden en vandaar overgeleverd. Constantin T. (23) werd op zijn beurt vanuit Duitsland overgeleverd. Marian D. gaf uiteindelijk zichzelf aan in Schaarbeek. De Roemenen zijn niet aan hun proefstuk toe, want elk van hen werd eerder al veroordeeld voor eigendomsdelicten in Frankrijk, Spanje, Italië en Zweden.

“De beklaagden hebben geen banden met België en hun verblijf was er enkel op gericht om criminele feiten te plegen. Ze blijken internationaal crimineel actief te zijn. Zij leven van de opbrengsten van misdaden”, aldus de rechter in het vonnis. De bende werd ook gelinkt aan poging tot ramkraken in Antwerpen, Vilvoorde en Gent. Daarna ging het met de BMW van Bogdan R. terug naar Roemenië. Nicusor T., Catalin-Nicolae, Constantin T. en Marian D. zouden volgens de aanklager bij verschillende ramkraken betrokken zijn geweest. Stefan C. zou op zijn beurt ingestaan hebben voor de rekrutering van de juiste personen, de logistiek en de financiën. Bogdan R. stuurde vanuit Roemenië geld naar de anderen maar zou ook gelden ontvangen hebben alsook de verdwenen handtassen. Hij leverde eveneens de BMW waarmee de bende terugkeerde naar huis.

De verdediging vroeg in twee gevallen de vrijspraak en voor de rest straffen met uitstel, maar daar ging de rechter niet op in. Vijf van hen kregen vijf jaar cel. Een zesde Roemeen werd veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn aandeel.