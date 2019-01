Vijf jaar cel voor messentrekker die drie mensen en buitenwipper te lijf gaat op Leuvense Oude Markt Kim Aerts

14 januari 2019

17u00 1 Leuven Een 25-jarige Brusselaar is veroordeeld tot vijf jaar cel voor een steekpartij op de Oude Markt in Leuven, waarbij vier mensen messteken kregen. Yassine B. deed geen moeite om naar zijn proces te komen. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De nachtelijke vechtpartij op de Oude Markt in Leuven ontstond op 13 maart 2016 rond 5 uur ’s nachts voor danscafé Karément. Yassine B., Yassine T. en Mohsin B. uit Schaarbeek waren de hele nacht op stap geweest en belandden op de Oude Markt. Aan de ingang van het café ontstond een dispuut. Yassine B. en zijn twee medeplichtigen gingen vervolgens in totaal vier personen te lijf met een mes. Het gevecht werd gedetailleerd geregistreerd door camerabeelden.

Volgens het openbaar ministerie begon het hele voorval met verbale agressie en duw- en trekwerk waarbij de Brusselse Yassine T. (24) neus aan neus stond met een van de Poolse jongeren - omdat hij het café, gezien het vroege uur, niet meer binnen mocht. De Pool, die zich was beginnen moeien aan de deur van het café, zou toen als eerste een slag hebben uitgedeeld. Maar dat werd tot op de dag van vandaag niet bewezen.

Mes in de rug

Als reactie op het tumult stak Yassine B. driemaal met een mes in de rug van de Pool, waarop de situatie escaleerde. Hun derde vriend, Mohsin B. (30) en broer van de messentrekker, mengde zich in het tumult met de nog twee andere Polen. Yassine B. haalde ettelijke keren uit met het mes en raakte daarbij een Pool levensgevaarlijk in de nek. Zijn broer en Yassine T. deelden ondertussen nog enkele slagen en stampen uit. Zelfs toen de zwaargewonde Pool op de grond lag. De drie Poolse twintigers werden naar het ziekenhuis afgevoerd met messteken in de nek, rug en borststreek. Eén van hen raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde.

Portier deelt in klappen

Een toegesnelde portier van een nabijgelegen café kon de situatie deels ontmijnen maar moest ook delen in de klappen. Een messteek ketste af op zijn beschermende vest. Toen een politiecombi passeerde, gingen de drie Schaarbeekse jongeren lopen. Twee van hen, waaronder messentrekker B., konden kort nadien worden opgepakt. De oudste van de drie kon pas weken later verhoord worden.

Messentrekker Yassine B. belandde in de cel, maar kwam vrij op borgtocht. Hij daagde, net als zijn broer Mohsin, nooit op tijdens het proces. Yassine T. wel. Hij riskeerde eerst drie jaar cel maar kwam weg met 120 uren werkstraf voor het uitdelen van de slagen. Zijn advocaat betwistte dat hij ooit in het bezit was geweest van het mes.

Yassine B. werd als spilfiguur van de steekpartij aangewezen en bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, voor poging moord. “Het aantal messteken en de plaats van de toegediende messteken, geven duidelijk aan dat de vier feiten van de tenlasteleggingen ten aanzien van de beklaagde correct werden gekwalificeerd.” De rechter beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. Aan de drie Polen moet hij in totaal een schadevergoeding van goed 45.000 euro. B. werd eerder al veroordeeld voor afpersing, slagen en drugs. Zijn broer Mohsin kreeg bij verstek zes maanden cel voor het toedienen van slagen.