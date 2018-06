Vijf inbraken in centrum 09 juni 2018

02u38 0 Leuven In het centrum van Leuven waren inbrekers minstens vijf keer op ronde. Ze waren twee keer actief in de Brusselsestraat en waren ook op wandel in de Parijsstraat, de Tiensestraat en de Familie de Bayostraat.

Het slot van de voordeur van een meeneemrestaurant in de Brusselsestraat werd geforceerd. Het wisselgeld verdween uit de kassa.





Even verder in de straat raakten de dieven niet binnen. Toen de uitbater vrijdagochtend zijn zaak wilde openen, kon hij niet naar binnen. In het slot van de voordeur zat een afgebroken sleutel. Er kwam een slotenmaker aan te pas om de deur te openen.





Ook in een pastabar in de Parijsstraat kon de uitbater vrijdag niet meer binnen. In het cilinderslot zat een vijs. Nadat die werd verwijderd kon de zaakvoerder weer binnen.





In een eethuis in de Tiensestraat hadden de dieven meer succes. Het cilinderslot van de voordeur werd afgebroken. De daders gingen er vandoor met het vijf euro wisselgeld uit de kassa.





In de Familie de Bayostraat maakten ze de handtas van de bewoonster, een iPad, laptop en de sleutels van de auto buit. De wagen zelf bleef onaangeroerd. (SVDL)