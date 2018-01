Vijf dagen kinderpret in de Winterspeeltuin 02u27 0 Foto Vertommen

Naar jaarlijkse gewoonte toverde Jeugdcentrum Vleugel F de Brabanthal vijf dagen om tot een heus speelparadijs voor kinderen. Van 26 tot 30 december schalde de muziek door de boxen, flitsten de lichten van de vele attracties en deed de geur van versgebakken wafels en pannenkoeken weer heel wat kleine en grotere bezoekers watertanden.





Ook dit jaar zakten weer heel wat gezinnen of naar de Winterspeeltuin. Huis van het Kind Leuven zorgde voor een rustig hoekje voor de allerkleinsten, terwijl de Bib een leeshoek voor de grotere kinderen voorzag.





Bouwen kon aan de clicsstand en ook een stoere tattoo of beschilderd gezicht mochten niet ontbreken. De grotere kermisattracties en springkastelen bleven voor sfeer zorgen. Kinderen maakten snelheid op de hoge glijbaan, waagden zich op de rups of probeerden het Funhouse te overwinnen. De meer stuurvaste jongelingen sjeesden op go-carts en in botsauto's. En de papa's en mama's? Die konden alles zien vanop het Winterspeeltuinterras.





(ADPW)