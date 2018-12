Vijf dagen binnenpret in de Winterspeeltuin Bart Mertens

18 december 2018

15u15 0 Leuven Van woensdag 26 tot zondag 30 december wordt de Brabanthal in Leuven opnieuw omgetoverd tot een één van de grootste pop-up binnenspeeltuinen van België. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich uitleven op springkastelen, hindernisbanen, kermismolens, glijbanen en andere attracties.

Met de kerstvakantie in aantocht zijn er opnieuw tal van activiteiten in Leuven. Zo ook de Winterspeeltuin in de Brabanthal. De Jeugddienst bouwt er een speelparadijs met 15 attracties voor kinderen van 3 tot 12 jaar op een oppervlakte van bijna 6.000 m². “Dat kan al tellen”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “De kermis en speelattracties zijn vooral geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De allerjongsten zijn – uiteraard samen met hun ouders – welkom in een aparte rustigere speelzone van Huis van het Kind. Wie wil, kan zich ook volledig afzonderen in de leeshoek van de Bib.”

Een ticket voor de Winterspeeltuin kost 7 euro online of 8 euro ter plaatse. Begeleiders en kinderen jonger dan 3 jaar mogen gratis binnen. De Winterspeeltuin is geopend van woensdag 26 tot zondag 30 december, telkens van 10 tot 18 uur in de Brabanthal. Meer info: www.leuven.be/winterspeeltuin