Vijf bestuurders onder invloed tijdens Verkeersveilige Nacht Bart Mertens

02 december 2018

12u10 0 Leuven De Leuvense politie heeft afgelopen weekend de BOB-eindejaarscampagne afgetrapt met de ‘Verkeersveilige Nacht’. Concreet ging dat om een grote controle op de Aarschotse- en Diestsesteenweg.

“De verkeerspolitie heeft de BOB-wintercampagne ingezet met een alcoholcontrole op zaterdag”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. “In de vooravond werd er gecontroleerd op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Daar werden 178 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Twee personen hadden iets te veel gedronken en moesten hun wagen voor drie uur aan de kant laten. Zij kregen een onmiddellijke inning mee naar huis.”

Op de vlucht

Omstreeks middernacht werd de controlepost verplaatst naar de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. “Daar moesten 140 chauffeurs een ademtest afleggen”, zegt Vranckx. “Twee bestuurders bliezen ‘Alert’, en één persoon blies positief. Eén bestuurder probeerde de controlepost te ontwijken door een éénrichtingsstraat in de verkeerde richting in te rijden. Niet veel later werd de wagen onderschept op de oprit van een woning waar de inzittenden geen enkele link mee hadden. Een grondige controle volgde, maar die bracht niet aan het licht waarom de bestuurder zich uit de voeten gemaakt had.”

De Leuvense politie laat nog weten dat er ook in de volgende maanden intensief gecontroleerd zal worden in het verkeer.