Vijf bestuurders betrapt met glaasje te veel op 19 januari 2018

De verkeerspolitie controleerde woensdagavond en -nacht op verschillende plaatsen op alcohol en snelheid. In totaal moesten 206 bestuurders een alcoholtest afleggen. 5 bestuurders hadden te veel gedronken (3 alert, 2 positief). Van de 533 automobilisten die gecontroleerd werden op snelheid reden er 47 te snel. De snelste bestuurder reed 100 km/uur in een zone 50 op de Aarschotsesteenweg. De alcoholcontroles vonden plaats op de Aarschotsesteenweg tijdens het eerste deel van de avond en op de Koning Boudewijnlaan na middernacht. Patrouilles pikten op verschillende plaatsen in de stad ook nog een aantal chauffeurs uit het verkeer voor een controle. Er werd een chauffeur aan kant gezet die rondreed met een voertuig waarvan de technische controle vervallen was. En de bromfiets klasse A van een bestuurder die rondreed met een opgefokt rijwiel dat vlotjes 70 km/uur haalde, werd in beslag genomen. De snelheidscontroles met anoniem voertuig vonden plaats op de Aarschotsesteenweg, de Koning Boudewijnlaan en de Tiensesteenweg. Op de Aarschotsesteenweg reed de snelste bestuurder 100 km/uur (50 toegestaan), op de Koning Boudewijnlaan was dat 93 (zone 70) en op de Tiensesteenweg bedroeg de hoogste snelheid 73 in een zone waar 50 km/uur toegestaan is. (ADPW)