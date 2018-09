Vier weken Leuven Kermis op gang getrapt 01 september 2018

Van 31 augustus tot 23 september vindt de Septemberkermis plaats in Leuven.





De kermis werd gisteravond officieel geopend ter hoogte van Café Commerce op het Herbert Hooverplein. De eer om de kermis te openen was dit jaar weggelegd voor Mila Cardyn. Zij knipte het lintje in aanwezig van het volledige schepencollege. Het is het begin van vier weken kermis in de Leuvense binnenstad. Zaterdag om 15 uur is het Abrahamviering in het stadspark, terwijl maandag de legendarische jaarmarkt plaatsvindt . (ADPW)