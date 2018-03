Vier maanden cel voor champagnedief 15 maart 2018

02u34 0

Een voormalig ober van het Begijnhof Hotel in Leuven is veroordeeld tot vier maanden cel en 300 euro boete. Op tweede kerstdag in 2015 stapte Alin S. (30) met een grote witte zak op zijn fiets. Een medewerkster van het hotel had haar collega in het oog en riep hem een halt toe. Achteraf bleek dat er 19 flessen champagne en wijn in zaten, afkomstig van het hotel. De rechter baseerde zich op de verklaring van de medewerkster. Omdat de rechter het aannemelijk vond dat er flessen gesneuveld waren, moet de dertiger nog 125 euro schadevergoeding. De man heeft altijd ontkend. De straf is voor de helft met uitstel. (KAR)