Vier jaar cel voor Poolse die vlucht met kinderen Rechter vordert onmiddellijke aanhouding moeder van twee Kim Aerts

14 februari 2019

20u39 0 Leuven De Leuvense strafrechter veroordeelde de Poolse Anna Siedlecka tot 2 jaar cel voor parentale ontvoering. De rechter in beroep verdubbelde die straf nu. Maar voor Stefaan Van Rumst (41), vader van Jan (9) en Natalia (8), brengt het arrest geen zoden aan de dijk. “Er beweegt niks, ondanks alle vonnissen.”

Stefaan Van Rumst, met Lokerse roots, heeft zijn kinderen in bijna 4 jaar amper twintig minuten gezien. In Polen dan nog en onder het toezicht van een psycholoog ergens in 2017. Ondertussen worden vonnissen en arresten in zijn voordeel uitgesproken maar zonder resultaat. “Het ontbreekt haar zeer verregaand aan normbesef en respect voor rechterlijke beslissingen en voor het recht op op normale omgang tussen de vader en zijn kinderen”, luidt het laatste arrest. Daarin werd ook de onmiddellijke aanhouding bevolen van Siedlecka (40). Maar de moeder verschuilt zich nog altijd in Polen met de kinderen. Op haar officieel adres geeft ze nooit thuis. Zelfs haar familie weet niet waar de moeder uithangt. “Haar adres verandert voortdurend. Ze hebben haar eens opgepakt toen ze uitzonderlijk opdaagde in de rechtbank. Maar ze werd toen weer vrijgelaten omdat parentale ontvoering in Polen niet strafbaar is. Ze redeneren daar dat als zij terug naar België komt dat ze dan in de gevangenis vliegt. En de kinderen dan gescheiden worden van hun moeder. Dat laten ze niet gebeuren. Vanuit Polen is er geen enkele medewerking. Ik weet zelfs niet of mijn kinderen naar school gaan”, zucht Van Rumst diep. “Er is al geoordeeld op Europees vlak dat de kinderen moeten terugkomen, maar er komt geen beweging in de zaak.” De vader heeft zo goed als alle rechtsmiddelen uitgeput en kan nergens meer terecht. “Je kan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken maar dan ben je vertrokken voor een lange procedure. Ik zou nog graag iets van mijn kinderen hun jeugd meemaken. Zonder politieke druk uit België zal er niks gebeuren. De laatste drie jaar kreeg ik vanuit die hoek geen steun. ‘We volgen het op’, is meestal het standaardantwoord dat ik krijg. Terwijl zij wél politieke bescherming geniet in haar land.” Het enige waar de papa zich nu aan optrekt, is de onmiddellijke aanhouding. Maar als de moeder zich gedeisd houdt in Polen lijkt er weinig schot in de zaak te komen. “Ik ben praktisch voor 99 procent zeker dat ze daar nog verblijft. Ze gaat dat risico niet nemen om naar een ander land te gaan. Maar als ze de grens oversteekt, hangt ze. Hoop ik. Het is nu bijna twee jaar dat er geen spoor meer van hen is. Ik heb nog contact met de zus maar die tast voorlopig ook in het duister. Volgende week wordt mijn zoon 10 jaar maar zijn verjaardag samenvieren zit er opnieuw niet in.”