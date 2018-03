Vier gezinsleden naar ziekenhuis bij brand 12 maart 2018

In de Meikeverstraat in Kessel-Lo zijn zaterdagochtend vier mensen naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze rook hadden ingeademd. In hun rijhuis ontstond er namelijk rond 5 uur een brand in de woonkamer. Omdat de rolluiken naar beneden waren en de bewoners de deur naar deze ruimte afgesloten hadden, kregen de vlammen amper tot geen zuurstof en doofde het vuur gaandeweg uit zichzelf. De brandweer had twintig minuten werk en ventileerde daarna het pand. Desondanks werd het huis toch tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De vier bewoners, een gezin met twee jonge kinderen, ademden rook in afkomstig van het vuur, maar konden het huis snel verlaten. Ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. De brandhaard bevond zich in de woonkamer aan de straatzijde, meer dan vermoedelijk lag een kortsluiting ter hoogte van de computer aan de oorzaak van het vuur. (SVDL)