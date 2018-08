Vier dagen Cultuur op negende M-IDZOMER ONDER MEER ABSYNTHE MINDED, NOVASTAR EN GABRIEL RIOS OP AFFICHE BART MERTENS

02 augustus 2018

02u25 0 Leuven Voor de 9de keer wordt de museumtuin van M in Leuven vanaf vandaag omgetoverd tot een sfeervolle festivalweide. M-IDZOMER vindt dit jaar plaats van donderdag 2 tot en met zondag 5 augustus. Op het programma een mix van disciplines met onder meer muziek, performance en expo's.

De tuin van museum M in Leuven maakt zich op voor vier dagen Cultuur met de grote C. Vanaf vandaag tot zondag 5 augustus staat zowaar al de negende editie van M-IDZOMER op het programma. Het kunstenfestival hoeft na de voorbije geslaagde edities niet meer te bewijzen dat het concept aanslaat maar toch haalden de organisatoren alles uit de kast om de trouwe bezoekers een brede waaier van concerten, lezingen, expo's en performances van hoog niveau aan te bieden. Die uitzonderlijke mix van kunsten krijgt nog een welgekomen facelift door de uitzonderlijke locatie: museum M. Conclusie? M-IDZOMER is hét festival voor dé meerwaardezoeker. Eerder kleinschalig -met veel aandacht voor het comfort van de bezoeker- maar vooral een festival waar genieten nog in hoofdletters wordt geschreven.





"We zijn met M-IDZOMER begonnen om een tegengewicht te bieden aan de drukke massafestivals op de Leuvense zomerkalender", legt programmator Mike Naert (Het Depot) uit. "Op M-IDZOMER zie je en hoor je dingen die je niet zal horen op een druk stadsfestival. De focus ligt op de inhoud, het comfort en de kwaliteit. Zelfs qua eten en drinken is ons festival een buitenbeentje. Maar het spreekt voor zich dat we vooral aandacht besteden aan een straffe affiche om onze bezoekers te verwennen op cultureel gebied."





Die affiche is ook dit jaar veelbelovend. Met namen zoals Absynthe Minded, Intergalactic Lovers, Novastar en Gabriel Rios is er aan muzikaal talent geen gebrek op M-IDZOMER. "Persoonlijk kijk ik erg uit naar het optreden van Faces On TV. Ik ben enorm benieuwd naar die band. Ook Avishai Cohen zal me zeker kunnen bekoren", laat Mike Naert optekenen.





Jong talent

Met Milo Meskens die zopas nog schitterde op Suikerrock staat er ook het nodige jong talent op het podium. Ook de bevallige muzikale heldinnen Esther & Fatou uit Herent zijn overigens van de partij. Een mooie thuiswedstrijd want de dames zijn kind aan huis in muziekcentrum Het Depot.





Toch biedt M-IDZOMER heel wat meer dan enkel muziek. Wie even verkoeling zoekt, zal zeker zijn of haar gading vinden in de performances of de expo's in museum M. "Die combinatie maakt van M-IDZOMER een totaalbeleving die zijn plaats op de Leuvense zomerkalender meer dan verdiend heeft na acht geslaagde edities. Al de kunsten versterken elkaar tijdens het festival", besluit Denise Vandevoort (sp.a), schepen van Cultuur en tevens voorzitter van M.





Meer info: www.m-idzomer.be.