Vier bestuurders blazen positief KAR

10 februari 2019

11u49 0

Tijdens verkeerscontroles zaterdagavond op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo en de Koning Boudewijnlaan in Heverlee hebben 522 bestuurders een alcoholtest moeten afleggen. Daarvan hadden 8 chauffeurs te veel gedronken. De helft blies positief, de andere vier kregen de melding ‘alert’. Een bestuurder moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een bestuurder van een bromfiets die de controlepost op de Diestsesteenweg opmerkte, ging er bij het zien van de agenten snel vandoor. De man koos het hazenpad via de fietspaden tussen de sportvelden. Enkele motorrijders gingen hem achterna maar zonder resultaat.