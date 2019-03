VIDEO: zo viert café Sport carnaval…Stefke Lood en Kris Aron zingen klassiekers Bart Mertens

18 maart 2019

12u35 0 Leuven Carnaval heeft in Leuven misschien niet dezelfde status als in Aalst maar ook in Leuven weten ze wat feesten is zoals blijkt uit de video’s. In café Sport op het Martelarenplein gaven zangers Stefke Lood en Kris Aron het beste van zichzelf.

In de namiddag werd carnaval nog uitgebreid gevierd met een stoet maar ’s avonds ging het feest verder in tal van cafés. Dat was onder meer het geval in ‘De Leivese Ton’ in de Bondgenotenlaan waar een groot feest losbarstte maar ook in café Sport aan het Martelarenplein. Daar hadden uitbaters Mike Naert en Bjorn Ruytinx twee optredens voorzien om het talrijk opgedaagde publiek te vermaken. Eerst gaf lokale held Stefke Lood het beste van zichzelf. “Fantastisch om voor zo’n enthousiast publiek te mogen zingen”, aldus Stefke Lood. Daarna was Kris Aron aan de beurt. Hij is al vele jaren actief als zanger en heeft onder meer het OHL-lied op zijn palmares staan. “Optreden is mijn lieve leven. We maakten er alweer een topavond van in café Sport”, laat Kris Aron optekenen.