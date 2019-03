VIDEO Zin in een ‘Oldskool’-feestje? De gebroeders Mouling, DJ King Rick en Hafida dompelen u onder in de roemrijke geschiedenis van het Leuvense nachtleven Ben Mouling: “Hoog tijd om te ‘shaken’ met deejays uit verschillende generaties” Bart Mertens

22 maart 2019

13u00 1 Leuven Oldskool Leuven…die twee woorden zijn voldoende voor organisator en Leuvenaar Ben Mouling om u zaterdagavond in de Rumba mee te nemen in de roemrijke geschiedenis van het Leuvense nachtleven. Op het muzikale menu onder meer DJ King Rick en Hafida, twee namen die meerdere belletjes doen rinkelen. Zelf staat Ben Mouling ook achter de knoppen met zijn broer Tim. “We gaan door de jaren heen dansen”, klinkt het.

Waar is de tijd? Je hoort het niet zelden aan Leuvense togen waar dertigers, veertigers, en vijftigers met enige nostalgisch enthousiasme mijmeren over de tijd van de toen. Na de zoveelste Stella weerklinken er dan legendarische verhalen over legendarische fuiven in al even legendarische zalen. Passeren vaak de revue: Belgisch Congo, L’Abricot, At The Bebop, Apero, Manhattan, ABC…Over die laatste zaal –nu Rumba & Co- willen we u één anekdote niet onthouden. In mei 1988 trad Erotic Dissidents voor het eerst op in de kleine dancing op een boogscheut van de Oude Markt. Dat ging niet onopgemerkt voorbij en bracht Erotic Dissidents zelfs op televisie. Of toch bijna want het televisiedebuut Erotic Dissidents werd op de valreep afgevoerd omdat ze het te bont hadden gemaakt tijdens de repetitie. Om maar te zeggen: Leuven mag dan wel de reputatie van een braaf provincienest hebben maar bij nacht en ontij gebeurde er al eens iets boeiend in het roemrijke verleden van het uitgangsleven in de universiteitsstad.

Net dat soort ruwere diamantjes waren voor Ben Mouling –bekend van The Boppin’ Benvis Brothers- om na het succes van Radio Modern een nieuw fuifconcept te lanceren. Met ‘Oldskool’ wil Mouling de nachtraven terug meenemen op een wonderbaarlijke reis met bekende lokale DJ’s uit verschillende generaties. Na Antwerpen is zaterdagavond Leuven aan de beurt en wel in de legendarische fuifzaal Rumba in de Kiekenstraat. Bereid u voor op ‘oldskool shaken’ met rock ’n roll, funk, soul, disco, new wave en vele andere genres op het muzikale menu. DJ King Rick (Manhattan, Apero, l’Abricot, ABC, The Club en At The Bebop) en DJ Hafida (Belgisch Congo, STUK en K&F) dansen samen met u door de nacht. Organisator Ben Mouling staat trouwens ook zelf achter de knoppen en wel samen met zijn broer Tim.

“Zelf hebben we al feestjes gedraaid in Plaza, Giraf, Blauwe Kater en uiteraard ook de welbekende Radio Modern-feesten”, vertelt Ben Mouling. “Met DJ King Rick en Hafida hebben we behoorlijk straf plaatje van het Leuvense nachtleven weten te strikken. Eigenlijk maken we met ‘Oldskool’ een trip door de geschiedenis van het Leuvense nachtleven over enkele generaties heen. Veel goede herinneringen, een volle dansvloer en kwaliteitsmuziek: meer heb je niet nodig om een legendarische nacht te beleven.” Nog dit: het feest begint om 20 uur en eindigt omstreeks 4 uur, al weten de nachtraven van dienst ongetwijfeld waar ze heen moeten trekken om door te gaan tot het ochtendgloren. Leuven mag dan wel de reputatie van een braaf provincienest hebben maar het is en blijft één van de weinige steden waar je 24 uur op 24 een café met open deuren kan vinden…Conclusie: de ideale locatie voor een ‘Oldskool’-feestje en hopelijk meteen ook het begin van een nieuwe traditie.

Meer info: www.oldskoolbelgium.be