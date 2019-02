VIDEO: Vrachtwagen lekt zoutzuur op E314 ADPW

20 februari 2019

17u08

Op de E314 in Heverlee, net voor de verkeerswisselaar in de richting van Brussel, staat al enkele uren een lekkende vrachtwagen aan de kant. Volgens de Leuvense brandweer heeft de tankwagen zoutzuur gelekt. “De chauffeur van de tankwagen heeft in volle rit gemerkt dat er iets niet pluis was. Hij heeft zich dan ook onmiddellijk op de pechstrook gezet en vastgesteld dat er zoutzuur uit zijn tankwagen lekte. Om de brandweer hun werk te laten doen, werd de rechterrijstrook afgesloten. Ondertussen stuurt de firma een lege tankwagen naar Heverlee om de lekkende vloeistof over te pompen”, zo vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat kan nog wel even duren, aangezien transportbedrijf Vervaeke uit het West-Vlaamse Spiere-Helkijn moet komen.

“Wij verwachten dat de verkeerssituatie nog enkele uren ongewijzigd zal blijven. Op dit ogenblik staat er een file van zo’n twintig minuten tussen Winksele en Heverlee. Op het knooppunt naar Luik is er voor de mensen die in de richting van de E40 rijden dan weer geen probleem: beide rijstroken zijn gewoon open. Wat ‘meevalt’ is dat dit gebeurd is in de minst drukke rijrichting, namelijk die naar Brussel. De avondspits daar is sowieso niet zó zwaar”, aldus Bruyninckx.

De brandweer en de gemeente Bertem vragen aan de automobilisten in de omgeving om ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten wegens geurhinder. “Gelieve ramen te sluiten en de ventilatie af te zetten in de omgeving van het ongeval”, zo klinkt het bij de gemeente. Doordat er geen gevaar is, stelde brandweer geen perimeter in. Er werd ook even gedacht aan het afkondigen van het medisch rampenplan, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.