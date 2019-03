VIDEO: Voor het eerst carnavalsstoet voor kinderen in Leuven: 700 indiaantjes, spoken, cowboys, agenten en veel meer lopen door de straten Bart Mertens

01 maart 2019

15u30 0 Leuven De Orde van de Pietermannen in Leuven pakte dit jaar uit met een nieuwigheid: een carnavalsstoet voor kinderen. Enkele honderden kinderen liepen door de Leuvense straten.

Het was vrijdag feest in de stad en wel voor de kinderen. Voor de allereerste keer stond er een kindercarnavalsstoet op het programma. Vier scholen tekenden present, goed voor een kleine 700 kinderen die voor de gelegenheid hun leukste kostuum hadden aangetrokken. De stoet vertrok aan het Miniemeninstituut in de Diestsestraat om uiteindelijk te eindigen op de Grote Markt. Daar kregen de kinderen een warm welkom van het nieuwe stadsbestuur dat het nieuwe initiatief van de Orde van de Pietermannen graag ondersteunt om carnaval in Leuven een extra dimensie te geven.