VIDEO: Tweehonderd studentes van Meisjesseniorenkonvent (MSK) ‘cantussen’ op Oude Markt Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

17u39 0 Leuven Tweehonderd studentes van de studentenclubs van het overkoepelende MeisjesSeniorenkonvent (MSK) verzamelden woensdag op de Leuvense Oude Markt voor hun jaarlijkse openluchtcantus. Het werd een leuke en sfeervolle samenkomst.

Op de 21ste editie van deze ludieke openluchtactiviteit zongen ze vlak voor café Villa Artois cantusliedjes, dronken ze pintjes en verkozen ze naar jaarlijkse gewoonte ook een prinses carnaval uit de kandidates van hun verenigingen.

MeisjesSenior Seniorum ofte MSS, Frédérique van de Water van Nederlandse studentenclub Hollandia Lovaniensis was blij met de opkomst en de sfeer.

“Deze openluchtcantus is en blijft een mooie gelegenheid om ons voor te stellen aan de gewone student. Het was echt supertof om deze cantus te leiden, het was voor ons allemaal de leukste dag van het jaar. In tijden dat dagdisco’s verboden worden, zijn we zeer blij dat we dit nog mogen doen op de Oude Markt. Dit openluchtfeestje verloopt steeds probleemloos, daarna ruimen we ook alles netjes op”, aldus de tevreden praeses van de praesessen die rechten studeert. De cantus duurde tot ongeveer 18 uur.

Het MSK Leuven werd opgericht in oktober 1997 en bestaat ondertussen uit twaalf studentenclubs.