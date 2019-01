VIDEO: Tiensestraat afgesloten door zinkgat Kruispunt Tiensestraat-Vesaliusstraat nog zeker tot volgende week afgesloten ADPW

10 januari 2019

Het kruispunt van de Tiensestraat en Vesaliusstraat is momenteel afgesloten nadat er een zinkgat is ontstaan. “Het gaat om een gat van drie meter diep, met een doorsnede van 1 meter. Dat gat is vanochtend omstreeks 9 uur ontstaan. Voor alle veiligheid is de straat afgesloten", vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. “De riolering is gelekt en dat heeft voor een uitspoeling van de grond gezorgd”, weet schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Het is te gevaarlijk om nu langs het kruispunt Tiensesestraat-Vesaliusstraat te rijden. Daarom is de straat afgesloten en moet al het verkeer, dus ook de bussen van De Lijn, rond rijden via de Maria Theresiastraat. Er is een aannemer gevonden, maar wij verwachten toch dat dit nog zo’n vier à vijf dagen, of misschien wel een week, zal duren vooraleer dit euvel is opgelost. Gelukkig hebben de buurtbewoners nog elektriciteit en water”, meent Vansina. Het zinkgat ontstond vermoedelijk door slijtage, aangezien het om oude rioleringen gaat.

Het is niet de eerste keer dat er in de Tiensestraat een gat in het wegdek ontstaat. In juni 2017 gebeurde dit ook al eens. Toen ontstond er een gat met een diepte van zowat twee meter. Ook toen moest het verkeer omrijden via de Maria Theresiastraat, met heel wat verkeershinder tot gevolg. “De kans is bijzonder groot dat het voor vertragingen gaat zorgen”, vreest Vansina.