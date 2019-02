VIDEO Studenten in de bres voor het klimaat: momenteel zitstaking op Ladeuzeplein Geen massale opkomst voor actie van Students for Climate Leuven Bart Mertens

13u30 0 Leuven Students for Climate is momenteel bezig met een zitstaking op het Ladeuzeplein in Leuven. Nog tot 14 uur blijven de studenten zitten om de politici aan te manen snel in actie te komen om een strenger klimaatbeleid te voeren.

Momenteel is er een zitstaking aan de gang op het Ladeuzeplein in Leuven. De actie is georganiseerd door Students for Climate Leuven. “We steunen de studenten en de scholieren die op andere plaatsen in het land actie aan het voeren zijn”, klinkt het. “Wekelijks betogen in Brussel is praktisch moeilijk. Daarom heeft de organisatie ervoor gekozen om in Leuven symbolisch te gaan zitten wachten op een beter klimaatbeleid. We stoppen zeker niet met betogen maar we willen graag wat afwisselen. Het doel blijft gelijk: actie vanuit de politiek voor een beter klimaatbeleid. Greta Thunberg zei het laatst nog heel duidelijk. De tijd is bijna op. We stoppen niet vooraleer er een sociaal rechtvaardig maar streng klimaatbeleid komt in ons land. Binnenkort gaan we ook een manifest lanceren maar eerst gaan we daarvoor in debat met studenten uit andere studentensteden.” Ongetwijfeld had Students for Climate op een hogere opkomst gerekend maar dat tast het enthousiasme van de actievoerders alvast niet aan.