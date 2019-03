VIDEO Stef Hublou (56) blaast met zijn hoorn de loftrompet voor de spijbelende jeugd: “De aarde spreekt door de mond van Anuna en Kyra” Opvallend: jeugdige klimaatstrijders krijgen in Hal 5 steun van oudere generaties voor Global Strike Bart Mertens

15 maart 2019

16u00 0 Leuven Hal 5 in Kessel-Lo liep vanmiddag vol voor het klimaatfestival van KlimaLeuven en Students For Climate. De jeugd was alomtegenwoordig maar ook oudere mensen steunden de actie . Zo was er de 56-jarige Stef Hublou die op zijn hoorn blaast van ‘contentement’. “Dat ik dit nog mag beleven…Ik ben al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw een ecofilosoof!” Trouwe viervoeter Fellow vond alvast dat zijn baasje de juiste toon blies…

Na de klimaatmars van 7 februari werd het even stil rond KlimaLeuven en Students For Climate. De studenten organiseerden nog wel een zitstaking op het Ladeuzeplein maar een groot succes mogen we dat initiatief niet noemen. Toch zaten KlimaLeuven en Students For Climate niet stil de voorbije weken. Achter de schermen werkten ze hard aan enkele evenementen waarvan het klimaatfestival in Hal 5 het eerste was in een reeks van meerdere initiatieven. Hal 5 liep gisteren vlot vol voor het klimaatevent voorafgaand aan de treinreis richting Brussel om aan te sluiten bij de Global Strike. “Met acts, optredens en klimaatvriendelijke foodtrucks hebben we een festivalsfeer weten te creëren voor een erg divers en vooral geëngageerd publiek”, zeggen Raphaëlle de Coen van KlimaLeuven en Aaron Van Poecke van Students For Climate Leuven.

Volgens mij spreekt de aarde met de stemmen van Greta, Anuna, Kyra en al die andere jongeren Ecofilosoof Stef Hublou (56)

Aan engagement was er alvast geen gebrek in Hal 5. De 11-jarige Marion Jones –die zopas nog een internationale klimaatpetitie voor kinderen lanceerde- riep de politici nogmaals op om eindelijk in actie te komen en kreeg voor haar bevlogen woorden veel lof van de opgedaagde klimaatstrijders. Uiteraard was de jeugd alomtegenwoordig maar ook enkele mensen met meer jaren op de teller waren naar Hal 5 afgezakt. Onder hen de 56-jarige Stef Hublou uit Leuven, geflankeerd door zijn trouwe viervoeter Fellow én met hoorn in de aanslag. “Ik blaas de loftrompet voor de geëngageerde jeugd”, vertelt Stef met ogen die schitteren van trots. Zijn beste vriend en trouwe viervoeter Fellow lijkt alvast in te stemmen met de toon van zijn baasje.

“Dat ik dit nog mag meemaken…Ik ben al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw erg begaan met het klimaat. Ik omschrijf mezelf graag als een ecofilosoof. Vele jaren gebeurde er niets, ondanks de noodsignalen die onze aarde uitzond. Maar nu is er echt iets veranderd dankzij Greta Thunberg met in haar zog Anuna en Kyra. Zij nemen de jonge generaties mee en hebben de klimaatstrijd definitief op de politieke agenda gezet. Het is bijna een spiritueel wonder. Volgens mij spreekt de aarde met de stemmen van Greta, Anuna, Kyra en al die andere jongeren die zich vandaag engageren. Uiteraard volg ik de geëngageerde jeugd ook vandaag naar Brussel. Mijn hond Fellow, mijn hoorn en ikzelf hebben nog geen enkele klimaatmars gemist. We gaan door tot de aarde is gered!”

Het Nieuwstedelijk in staking

Nog dit: ook de leden van Het Nieuwstedelijk tekenden present voor de Global Strike. Meer zelfs, ze voerden zelfs enkele voorstellingen af om erbij te kunnen zijn in Brussel. “Sinds de start van de acties verkondigden we al onze steun aan de klimaatzaak. Nu was het tijd om de daad bij het woord te voegen. De consequentie is dat we als organisatie het werk neerleggen om mee te gaan betogen. Daardoor kunnen drie geplande voorstellingen niet doorgaan. We annuleren een schoolvoorstelling en een avondvoorstelling van Esperanto in OPEK Leuven en een avondvoorstelling van First Contact in C-mine cultuurcentrum Genk. Tickets worden herboekt en we zoeken naar nieuwe speeldata. Deze keer krijgt klimaat voorrang op cultuur!”

