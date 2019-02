VIDEO: riskeren fietsers hun leven aan de Tiensepoort? Mich De Winter (sp.a) dringt aan op extra controles Bart Mertens

27 februari 2019

15u30 0 Leuven De Tiensepoort in Leuven is al jaren een doorn in het oog van zwakke weggebruikers. Zowel fietsers als voetgangers worden er geregeld op een gevaarlijke manier geconfronteerd met wagens die afslaan richting Tiensesteenweg of richting station. Mich De Winter (sp.a) dringt bij het stadsbestuur nu aan op extra controles in afwachting van de werkzaamheden die het Agentschap Wegen en Verkeer heeft aangekondigd.

De meeste omwonenden van de Tiensepoort in Leuven kennen het beeld: een fietser steekt over en een automobilist draait af in de richting van het station. In het beste geval gaat de autobestuurder tijdig in de remmen, in het slechtste geval gebeurt er een ongeval. Buurtbewoners hebben de gevaarlijke situatie al vaker aangekaart maar tot op heden blijft de gevaarlijke situatie bestaan. Mich De Winter van sp.a vindt dat het tijd is om actie te ondernemen om nog meer ongevallen te voorkomen op het kruispunt. “Ook ter hoogte van het café Kaminsky kruisen fietsers en automobilisten elkaar op nog geen 20 meter, zelfs twee tot drie keer. Een erg gevaarlijke situatie voor zowel fietsers als automobilisten. En voor de duidelijkheid: het is vooral op rustige momenten dat de onveiligheid de kop opsteekt. ‘s Morgens en ’s avonds heeft de drukte gelukkig nog een remmend effect.”

Niets houdt de stad Leuven tegen om extra controles te doen aan de Tiensepoort Mich De Winter (sp.a)

Blijft de vraag: wat kan de stad Leuven ondernemen want de Tiensepoort valt onder het gewest en niet onder de stad. “Structureel kan het stadsbestuur geen structurele maatregelen nemen maar niets houdt de stad Leuven tegen om extra controles te doen en roekeloze autobestuurders te verbaliseren. Uiteraard is deze controle niet zaligmakend maar de tijd voor actie is gekomen. Vanuit de stad Leuven moeten we ook blijven aandringen om dit zwart punt structureel aan te pakken. Enkel op die manier geraken we veilig aan de overkant van de Tiensepoort, met de fiets of met de wagen”, laat Mich De Winter optekenen.

Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat er op 4 april ingrijpende werkzaamheden van start gaan aan de Tiensepoort in Leuven. Fietsers en voetgangers zullen meer ruimte krijgen en ook het fietspad richting Provinciehuis wordt onder handen genomen met een verbreding tot drie meter. Tegen 8 april zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Mich De Winter is naar eigen zeggen verheugd dat AWV een stap in de goede richting zet maar blijft toch een beetje op zijn honger zitten. “Ik pleit voor een meer grondige aanpak van dit kruispunt door Vlaanderen en in nauwe samenspraak met de stad. Het kan niet dat we hier nog een legislatuur op moeten wachten. Structurele ingrepen zijn absoluut noodzakelijk. Vlaanderen zou bijvoorbeeld al kunnen beginnen met een betere afstelling van de verkeerslichten zodat fietsers en automobilisten elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. De huidige wegmarkeringen zijn eveneens ondermaats. Landen zoals Nederland en Zweden maken echt werk van duidelijke en opvallende wegmarkeringen. Er is zelfs sprake van solar-markeringen. Ik hoop op snelle ingrepen om de veiligheid snel en efficiënt te verhogen aan de Tiensepoort.”