VIDEO. Rik Daems (Open Vld) laat het campagnebeest in zichzelf los: rappen in een videoclip en 40 nachten op rij slapen in een mobilhome… Bart Mertens

15 april 2019

16u00 7 Leuven Rik Daems staat bekend als een campagnebeest in de aanloop naar de verkiezingen en die reputatie doet de lijstduwer voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei alle eer aan. “Ik ga 40 dagen op rij in dialoog met de burger in alle gemeenten van Vlaams-Brabant. Overnachten doe ik in mijn mobilhome”, klinkt het.

Open Vld trekt met veel ambitie naar de verkiezingen op 26 mei. De partij speelt uiteraard Gwendolyn Rutten en Maggie De Block uit als kopstukken, maar ook Rik Daems speelt een prominente rol voor de liberale partij. De ervaren Daems is lijstduwer voor de Vlaamse verkiezingen. Vandaag parkeerde hij een mobilhome op parking Bodart in Leuven met één groot doel voor ogen: 40 dagen op rij de dialoog aangaan met de burger. Daems trapte zijn campagne af in eigen stad, maar zal in alle gemeenten van Vlaams-Brabant verschijnen met zijn mobilhome.

Ik wil de vierde zetel van Open Vld veilig stellen maar ik ga meteen ook voor een vijfde zetel Rik daems, lijstduwer voor de Vlaamse verkiezingen

“Ik ga 40 dagen aan één stuk de burger tegemoet”, vertelt Daems. “Dat doe ik in alle gemeenten van Vlaams-Brabant. Ik wil 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 campagne voeren om mijn creatieve voorstellen en het partijprogramma tot bij de mensen te brengen. Van persoonlijke ontmoetingen tot huisbezoeken en zelfs ‘speakers corners’ op de locaties waar ik mijn mobilhome zal parkeren. Overnachten doe ik ook in de mobilhome. Op het einde van de rit –de verkiezingen van 26 mei- wil ik de vierde zetel van onze partij veilig stellen, maar ik ga meteen ook voor een vijfde zetel.”

Happy

Nog dit: ook golden retriever Happy is van de partij tijdens de veertigdaagse van Rik Daems. “Happy zal de campagne beschrijven door haar ogen via #happytoo”, besluit Rik Daems. Wie de politieke avonturen van Rik Daems wil volgen, kan terecht op www.deblauweronde.be voor een dagelijks verslag.