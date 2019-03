VIDEO Racismevrije potloden voor kleurrijke scholen Bekijk ook de fotoreportage Bart Mertens

21 maart 2019

19u28 4 Leuven In Leuven verzamelden gisteren leerlingen van de eerste graad voor ‘The Skin Color Collection’. Dat is een set ‘racismevrije’ kleurpotloden die onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) heeft gelanceerd. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen spontaan aan ‘blank’ denken bij het woord huidskleur.

Scholen zien er steeds kleurrijker uit en neemt bijna elk kind een potlood van lichtroze kleur als je vraagt om een tekening in te kleuren in huidskleur. Om daar verandering in te brengen, lanceert onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) een bijzondere en vooral racismevrije set kleurpotloden. Kinderen uit de eerste graad verzamelden gisteren in Leuven en leefden zich uit in alle kleuren om project ‘The Skin Color Collection’ kracht bij te zetten op de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Lalynn Wadera

“Onze maatschappij wordt alsmaar diverser maar toch slagen we er niet altijd in om die superdiversiteit te zien. Dat is helemaal niet logisch want huidskleur is meer dan één kleur. De kleurpotlodenset is een creatieve oplossing die op een luchtige manier het diversiteitsgesprek op school aanwakkert”, zegt Lore Baeyens, coördinator van het Leuvense onderwijsnetwerk SOM. Ook de Leuvense schepen van Onderwijs en Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a) kwam kleuren op het Herbert Hooverplein in Leuven. “Omgaan met diversiteit is een uitdaging als we van gelijke kansen ons hoogste doel willen maken. Het is tijd om los te komen van veronderstellingen. Dat is exact wat we met de kleurpotlodenactie doen: mensen laten ervaren dat huidskleur niet alleen lichtroze is. Sterker nog, we tonen dat een tekening met meer kleuren mooier is!”

De stad Leuven ondernam al eerder stappen naar een racismevrije toekomst. Zo ondertekende de stad vorig jaar het charter van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR). Dat is een Europees stedennetwerk dat racisme tegengaat op lokaal niveau. Tweehonderd partners engageerden zich toen voor een ‘Leuven Zonder Racisme’. De racismevrije kleurpotlodenset is online beschikbaar op de website van SOM van tot en met 21 april voor 2,4 euro.