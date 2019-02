VIDEO Nationale staking: deurwaarders bij Commscope in Kessel-Lo Bart Mertens

13 februari 2019

10u45 0 Leuven Het stakingspiket aan bedrijf Commscope op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo kreeg deurwaarders op bezoek. Vakbondsman Marc Vanhagendoren (ABVV) is niet te spreken over die zet van de directie. “Het is ongehoord dat men dit kan”, klinkt het.

Op verschillende locaties in de regio Leuven voeren de vakbonden sinds vanmorgen actie aan de bedrijfspoorten. Dat is onder meer het geval bij bedrijf Commscope op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo.

Vakbondsafgevaardigde Marc Vanhagendoren van vakbond ABVV moest tot zijn spijt vaststellen dat de directie deurwaarders stuurde naar de actievoerders. “We staan hier al sinds ’s ochtend voor de poort van Commscope. We staan hier voor de werkmensen en dat doet men? Men stuurt deurwaarders om de staking te breken. Er zijn al drie deurwaarders gepasseerd. Het is ongehoord dat men dit kan”, aldus Marc Vanhagendoren.

Eerder al sociale onrust

Bedrijf Commscope in Kessel-Lo was rond de jaarwisseling nog geregeld in het nieuws naar aanleiding van sociale onrust. Die had niets te maken met het loonakkoord maar wel met het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. Volgens de directie waren er gegronde klachten binnengekomen over het gedrag van de man op de werkvloer. Voor de vakbond was dat eerder een drogreden van de directie om de vakbondsafgevaardigde buitenspel te zetten. Na enkele weken van actie voeren kwam men tot een akkoord maar de vakbondsafgevaardigde werd niet opnieuw in dienst genomen.