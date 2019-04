VIDEO. Na drukbezochte start in Leuven wint Mathieu van der Poel de Brabantse Pijl op indrukwekkende wijze Bekijk ook de fotoreportage Bart Mertens

17 april 2019

17u45 0 Leuven De start van de Brabantse Pijl is voor fans van de wielersport een hoogdag. Het enorm toegankelijke koersdorp op het Ladeuzeplein in Leuven lokt jaar na jaar een massa volk. Van de jacht op handtekeningen tot selfies met de wielerhelden…in Leuven leeft de wielersport. “Meer zelfs, Leuven is een echte wielerstad”, zegt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V).

De Grote Markt in Leuven was deze middag het decor voor de start van de 59e editie van de Brabantse Pijl. Toch begon het wielerfeest in Leuven al veel eerder op de dag want al vroeg stroomde de stad vol met wielerfans. De reden lag voor de hand: het enorm toegankelijke koersdorp op het Ladeuzeplein waar je de renners bij wijze van spreken kan aanraken. “Schitterende sfeer”, aldus een groepje supporters dat elk jaar naar Leuven afzakt voor de start van de Brabantse Pijl. “Het koersdorp op het Ladeuzeplein maakt de uitstap extra leuk. Je ziet hoe de renners zich voorbereiden op de wedstrijd en met een beetje geluk kan je zelfs een praatje maken met de renners. Bijzonder leuk ook om foto’s te maken of om op handtekeningenjacht te gaan.”

Na de selfies en de handtekeningen haastten de wielerfans zich dan weer naar de Grote Markt die dit jaar helemaal vol liep met enthousiaste mensen om de renners aan te moedigen. Eén lokaal rondje later was het feest alweer voorbij want het peloton zette koers richting Druivenstreek voor de aankomst. De echte wielerfans laten dat niet aan hun hart komen. “Het is juist dat je amper iets ziet maar dat is geen reden om niet naar de start van de wedstrijd te komen. Nu snel iets eten en dan naar huis om de wedstrijd live op televisie te volgen”, klinkt het dan.

Voor schepen Els Van Hoof (CD&V) was het alvast een geslaagd startschot. “Leuven is een echte wielerstad en we blijven hard werken om dat nog meer te worden in de toekomst. Veel volk om het wielercircus te ontdekken op het Ladeuzeplein en een volle Grote Markt voor de start. Wat zou je nog meer willen?”, klinkt het. “Trouwens, voor de echte wielertoeristen onder ons: op 20 april kunnen zij hun eigen klassieker rijden op het parcours van de Brabantse Pijl. 75 kilometer is de minimumafstand maar geoefende renners kunnen kiezen voor de langere parcours van 110 of 150 kilometer. Start en finish aan de sporthal van UC Leuven in Heverlee. Zeker doen want Leuven is zoals reeds gezegd een echte wielerstad.” Nog dit: niemand minder dan Mathieu van der Poel won op magistrale wijze de wedstrijd bij de profs. Meer info: www.debrabantsepijl.be