VIDEO Na de VS, Europa, Rusland en China verkent nu ook Heilig Hart Heverlee de ruimte…Weerballon op weg naar stratosfeer

Na de VS, Europa, Rusland en China verkent nu ook Heilig Hart Heverlee de ruimte…Weerballon op weg naar stratosfeer Bart Mertens

14 maart 2019

19u00 0 Leuven In het Heilig Hartinstituut in Heverlee is vandaag een ‘stratosfeerballon’ naar de rand van de ruimte gestuurd. De leerlingen nemen met hun eigen ‘space agency’ deel aan een internationale samenwerking waarbij de resultaten uit verschillende landen naast elkaar worden gelegd op het einde van de rit.

Het was een bijzondere dag in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De school neemt deel aan een tweejarig internationaal Erasmus+ project spaceTEAM.eu. “Bedoeling is enerzijds om de internationale samenwerking te stimuleren en anderzijds om wetenschappen en STEM-richtingen meer in de kijker te zetten”, legt Pieter Van Ingh uit.

Wind

Voor de leerlingen van het Heilig Hartinstituut is het alvast een hele uitdaging want ze hebben zowaar hun eigen ‘space agency’ opgericht met als ultiem doel een weerballon naar de rand van de ruimte te sturen. Gisteren was het eindelijk zover en werd de zogenaamde ‘stratosfeerballon’ gelanceerd op de terreinen van het Heilig Hart in Heverlee. “Ter voorbereiding van de lancering kreeg onze school drie Finse en drie Spaande leerkrachten op bezoek. Samen lanceerden we de weerballon. De wind speelde een beetje parten maar de lancering is uiteindelijk goed verlopen. Het is nu de bedoeling om de resultaten van experimenten op te meten en die vervolgens te delen met gelijkaardige ‘space agencies’ van leerlingen uit andere landen”, aldus leerkracht Nico Smets.

Internationale tentoonstelling

Na afloop van het project wordt er onder meer een internationale tentoonstelling georganiseerd. De studententeams willen hun vergaarde kennis ook op een begrijpbare manier doorgeven aan leerlingen uit het basisonderwijs. Op die manier worden ook zij geïnspireerd om later te kiezen voor een wetenschappelijke studie.

Meer info: SpaceTEAM.eu