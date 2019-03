VIDEO Markske uit F.C. De Kampioenen vraagt voor één keer geen choco maar kraantjeswater… Bart Mertens

22 maart 2019

19u15 0 Leuven Leuven kiest als 100ste gemeente voor kraantjeswater. Dat leverde de stad een bezoek op van niemand minder dan Herman Verbruggen, bij het grote publiek bekend als Mark Vertongen uit F.C. De Kampioenen.

De stad Leuven ondertekende als 100ste gemeente het charter ‘drinKraantjeswater’, een project van De Watergroep en Limburg.net. De stad engageert zich hiermee om bewuster om te gaan met kostbaar drinkwater. Peter van het project acteur Herman Verbruggen kwam langs om de stad te feliciteren en het charter officieel te ondertekenen met schepen Thomas Van Oppens (Groen). “Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld om kraantjeswater te drinken”, legt Verbruggen uit. “Wij hebben geluk want vandaag beschikt 10% van de wereldbevolking nog steeds niet over drinkwater in zijn nabije omgeving. Hier is kraantjeswater een gezond en ecologisch alternatief. En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. Gek toch? Zeker als je weet dat kraantjeswater zowat 200 keer goedkoper is dan flessenwater.”

