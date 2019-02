VIDEO Louis Tobback beloofde restauratie van Christus en houdt woord: Calvarie is terug op begraafplaats in Vlierbeek Bart Mertens

28 februari 2019

11u45 0 Leuven Het bekende Christusbeeld op de begraafplaats in Vlierbeek is terug van weggeweest. Vanmorgen werd het beeld –ook wel gekend als de Calvarie- onder het waakzame oog van voormalig burgemeester Tobback teruggeplaatst nadat het in december werd weggehaald voor een restauratie. De aanwezigheid van Tobback was geen toeval want hij beloofde als burgemeester plechtig om het troosteloze beeld in ere te herstellen.

Voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a) is een man van zijn woord. Toen de sjerp nog om zijn schouders hing, beloofde Tobback plechtig dat hij het bekende Christusbeeld op de begraafplaats in de Abdij van Vlierbeek in ere zou herstellen. Vanmorgen kwam Louis Tobback met eigen ogen kijken hoe de gerestaureerde Calvarie opnieuw zijn vertrouwde plaats innam. Ook schepen van Begraafplaatsen Bieke Verlinden (sp.a) en Christiane Vanautgaerden-Vanneck (CD&V) waren van de partij om de operatie in goede banen te leiden.

“Het enorme Christusbeeld dateert al van voor 1893. Met zijn plek, centraal op het kruispunt van de wandelpaden op het oudste gedeelte van deze begraafplaats, was het voor veel Vlierbekenaren een vertrouwd zicht. De tand des tijds maakte echter dat de Calvarie een troosteloze aanblik kreeg. Het gietijzeren beeld werd daarom in december weggenomen en met veel zorg gezandstraald, gemetalliseerd en gespoten. Nu kan het beeld opnieuw voor vele jaren zijn prominente plaats op de historische begraafplaats van Vlierbeek innemen”, besluit schepen Bieke Verlinden.