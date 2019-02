VIDEO: Leuvense studenten betogen mee in Brussel Bart Mertens

13u00 0 Leuven Na Youth For Climate is er nu ook Students For Climate om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid in ons land. Vanmorgen vertrok ook een Leuvense delegatie richting Brussel om te betogen. Hoeveel Leuvense studenten er precies op de trein richting Brussel stapten, is moeilijk in te schatten maar in totaal zijn de scholieren en de studenten samen met zo’n 11.000.

De Vlaamse scholieren komen al wekenlang elke donderdag op straat om een ernstig klimaatbeleid te eisen van de regering. De studenten bleven tot op heden vaak afwezig op de betogingen in Brussel omwille van de blokperiode maar daar is nu verandering in gekomen. Na Youth For Climate is er nu immers ook Students For Climate.

Ook vanuit Leuven vertrok een delegatie studenten richting Brussel om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid. Met hoeveel de Leuvense studenten zijn, is moeilijk in te schatten maar aan strijdlust ontbreekt het alvast niet. “We moeten de scholieren voor de volle 200 % steunen in hun acties voor het klimaat want ze hebben 200 % gelijk”, aldus één van de studenten die op de trein richting Brussel stapte. In totaal zouden er zo’n 11.000 scholieren en studenten protesteren vandaag. Ook volgende week wordt er opnieuw betoogd in Brussel. De jongeren en de studenten krijgen die dag zelfs de steun van Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat uitgroeide tot het gezicht van het klimaatprotest dat weerklank vindt in alsmaar meer Europese landen.