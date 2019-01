VIDEO: leerlingen Sancta Maria en Frank Deboosere vragen aandacht voor klimaat in opvallend filmpje ADPW

16 januari 2019

In een opmerkelijke video uit het jaar 2068 richten de leerlingen van het tweede middelbaar van Sancta Maria Leuven zich tot de huidige generatie en de beleidsbepalers van dit moment. De leerlingen verontschuldigen zich in de video tegenover hun kleinkinderen voor de keuzes die in het verleden gemaakt zijn en worden daarbij ondersteund door weerman Frank Deboosere. Het is een tegenreactie op het ‘klimaatgespijbel’.

“2068 is natuurlijk nog ver weg en het water staat ons aan de lippen. Maar ik weet zeker dat de leerlingen van Sancta Maria zeker ook al een verschil kunnen maken. Als we allemaal ons best doen, hoeft het niet slecht af te lopen met de aarde. En dan zijn we er in 2068 weer...met meer weer”, zo klinkt het bij Deboosere in het filmpje.

“Ik veroordeel mijn medeleerlingen die tijdens schooltijd naar Brussel trekken zeker niet, onze stem kan niet hard genoeg klinken. Zelf denk ik dat er ook andere methodes zijn om druk uit te oefenen. Soms zien mensen het probleem pas als je hen een spiegel voorhoudt. Dat proberen we met de video. Ons filmpje is misschien fictie, maar zo gek is ons scenario nu ook weer niet. Lieve politici en bedrijfsleiders, zadel ons niet met een verschrikkelijke erfenis op”, meent Louisa Peeters uit het tweede middelbaar van Sancta Maria.

“Soms zou ik de ministers willen aanspreken om hen ons filmpje onder de neus te schuiven. Als spijbelen en optochten niet helpen, snappen jullie het dan misschien met onze video?”, vraagt Chloé Trusgnach , eveneens uit het tweede middelbaar, zich af.

Michiel Crijns, leraar op Sancta Maria, is erg trots op zijn leerlingen. “Al jaren hoor je dat de generatie van de millennials een passieve bende is. Ik ben zo blij dat die leerlingen nu eindelijk hun stem laten horen. De toekomst is aan hen, zij hebben recht van spreken. En in tegenstelling tot verschillende beleidsmakers, heeft Frank Deboosere wel oor naar de zorgen van de kinderen. We mailden hem en binnen het half uur hadden we een afspraak om naar de VRT te trekken. Frank voor premier”, grapt Crijns.

Meer dan 200 eerstejaarsleerlingen van scholen Sancta Maria en Stroom stapten vorige week door de Leuvense straten in een mars. Met de slogan ‘Eten roert de planeet’ willen de scholieren de wereld kenbaar maken dat ons voedsel niet alleen de oorzaak is van heel veel grote problemen maar vooral ook de oplossing kan zijn.

De optocht van de twee secundaire scholen kaderde binnen het actieweekend van Rikolto. Dat is de nieuwe naam van Vredeseilanden. De organisatie organiseerde op 11, 12 en 13 januari verschillende activiteiten in Leuven en legde de focus daarbij op de grote impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie. Zo kunnen veel boeren niet meer van hun stiel leven en kreunt de wereld onder voedseltekorten, ontbossing en waterschaarste. Om die problemen én om de oplossingen aan te kaarten verzamelden de leerlingen van de Leuvense scholen Sancta Maria en Stroom op de Grote Markt om een mars door de straten te houden.