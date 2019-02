VIDEO: Koning Filip voert ‘dissectie’ uit in ziekenhuis van de toekomst Hoogtechnologische geneeskundige snufjes centraal in Health House ADPW

06 februari 2019

18u24 1 Leuven Health House, een innovatief belevingscentrum in Heverlee, kreeg woensdagmiddag hoog bezoek over de vloer. Zijne Majesteit Koning Filip kwam er kennis maken met de gezondheidszorg van de toekomst. De koning voerde er onder meer een dissectie uit op een unieke digitale dissectietafel.

Met hoogtechnologische middelen zoals 3D-films, Virtual Reality (VR), 3D-printing, een digitale dissectietafel, motion controls en andere visualisaties werd de koning meegenomen op een reis door de toekomst van de geneeskunde. Het moet gezegd zijn, de koning interesseerde zich heel erg voor de aangeleverde materie. Ook kersvers Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en provinciegouverneur Lodewijk De Witte kwamen kijken naar de innovaties. Tim Buckinx, CEO van de Limburgse start-up Epihunter kwam vertellen over hun oplossing om mensen met een specifieke vorm van epilepsie te helpen als ze stille, moeilijk op te merken absence aanvallen krijgen.

Epihunter lanceerde exact een jaar geleden zijn digitale oplossing om verborgen epilepsieaanvallen te detecteren. Het bedrijf ontsproot uit de vraag van de zoon en oprichter Tim Buckinx. De Epihunter app doet het lampje van een smartphone branden wanneer de hersenen op pauze gaan en maakt gebruik van een dunne, eenvoudige EEG-hoofdband. Een idee dat de koning erg knap vond.

Dissectietafel

Tijdens de rondleiding maakte onze koning ook kennis met een virtuele dissectietafel, één van de twee op deze planeet. Het 3D-lichaam kan langs elke zijde van het lichaam opengesneden worden. Deze tool maakt ook duidelijk hoe implantaten werken en wordt gebruikt voor de lessen anatomie.

Health House biedt als platform ook de kans aan ondernemers om hun technologieën te tonen. “Op 1 maart lanceren wij de nieuwe verhaallijn ‘Hospital of the Future’ in opdracht van minister Jo Vandeurzen, die zal focussen op de rol en ontwikkelingen van onze ziekenhuizen in de toekomst en de manier waarop zorg geoptimaliseerd kan worden”, zo klinkt het bij Health House.

Naast de bezoeken en workshops voor medische professionals start Health House vanaf 2019 met publieke events onder de noemer ‘Public Thursday’. Iedere derde donderdag van de maand krijgen particulieren de kans om Health House te bezoeken en kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van technologie en gezondheidszorg. Op die manier moet wetenschapscommunicatie toegankelijk worden.