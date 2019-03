VIDEO. Kids for Climate lanceert internationale petitie: 11-jarige Marian Jones vertaalt Nederlandstalige versie nu ook in Frans, Duits en Engels Bart Mertens

11 maart 2019

17u00 0 Leuven De 11-jarige Marian Jones lanceerde eind februari samen met twee leeftijdsgenootjes een online petitie in Vlaanderen en Nederland voor kinderen jonger dan 13 jaar om de klimaatstrijd te steunen. De dochter van de Leuvense klimaatonderzoeker Peter Tom Jones breidt het initiatief nu uit naar de hele wereld met een internationale versie van de petitie in het Frans, Duits en Engels.

Een klimaatpetitie op maat van kinderen, dat was eind februari het wapenfeit van drie 11-jarige meisjes uit Leuven in de klimaatstrijd. Onder meer Marian Jones –dochter van klimaatonderzoeker Peter Tom Jones- maakt deel uit van het trio dat kinderen de kans wil geven om hun onvrede te uiten over het klimaatbeleid op het wereldwijde web. “Alleen kinderen jonger dan 13 jaar kunnen de petitie ondertekenen”, liet Marian Jones toen optekenen. Samen met Pina Helsen en Roos Monbaliu lanceerde ze www.kidsforclimate.org met Vlaanderen en Nederland als startpunt, maar intussen geven de jongedames blijk van meer ambitie.

De internationale versie wordt op 12 maart gelanceerd en wel in het Frans, Duits en Engels. Het trio mikt in de eerste plaats op Europese kinderen, maar schuwt de omschrijving ‘global petition’ niet. Wereldwijd dus, qua ambitie in hun klimaatstrijd is dat alvast een pak ambitieuzer in vergelijking met de politici.

Wij willen gehoord worden! Kinderen hebben niet de keuze om te gaan betogen! Marian Jones (11) uit Leuven

“Wij willen gehoord worden! Kinderen hebben niet de keuze om te gaan betogen en daarom richten we ons op kinderen tussen 6 en 12 jaar oud”, vertelt Marian Jones. “We vragen dat de politici de kinderen niet meer uitlachen en maatregelen nemen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum anderhalve graad.” Kinderen die de petitie willen tekenen, moeten wel de goedkeuring van hun ouders krijgen, want wettelijk gezien mogen kinderen geen petities tekenen op eigen initiatief.

De 11-jarige Marian Jones maakte eind januari al indruk toen ze op het Ladeuzeplein een speech gaf voor 3.500 leeftijdsgenootjes tijdens het klimaatprotest van 27 Leuvense basisscholen. De school van Marian –freinetschool De Zevensprong- was één van de drijvende krachten achter die actie. “Politici, stop met liegen. Jullie weten wat er moet gebeuren. Wij eisen actie en resultaat. En wel nu meteen”, liet de geëngageerde dochter van klimaatwetenschapper Peter Tom Jones toen optekenen.

Volwassenen

Uiteraard zijn er heel wat volwassenen betrokken bij de praktische uitwerking van de webpetitie van drie 11-jarige meisjes, maar er wordt benadrukt dat het een idee was van en voor kinderen. “Sommige mensen beweren dat kinderen niets weten over het klimaatprobleem. Ze zijn verkeerd”, voert Roos Monbaliu (11) aan. Ook Pina Helsen (11) ziet het klimaatprobleem duidelijk en helder. “Waarom is het voor sommige volwassenen zo moeilijk te begrijpen? Voor ons kinderen is het heel eenvoudig. Politici kunnen niet blijven excuses zoeken en moeten overgaan tot de broodnodige actie!”