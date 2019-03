VIDEO Kent u Isala Van Diest of Kerstine Liedekens al? Binnenkort krijgen deze dames misschien een eigen straat of plein in Leuven Bart Mertens

10 maart 2019

16u20 0 Leuven Sofie Lemaire roept op tot meer vrouwennamen in het straatbeeld en vond gehoor bij een groep vrouwen én mannen uit Leuven. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag overhandigden ze een lijst van vrouwen die een eigen straat of plein verdienen aan schepen voor Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen). “De nieuwe brug over de vaartkom kan bijvoorbeeld de Marie Thumas-Durieux brug worden”, zegt Leen Engelen.

Van alle straten in Leuven die vernoemd zijn naar een persoon is er slechts bij 3 % sprake van een vrouw. Een onevenwicht in het kwadraat in vergelijking met straatnaamborden waarop een mannennaam prijkt…Hoog tijd dus om in te grijpen zoals Sofie Lemaire –die de kwestie op de nationale agenda zette- eerder al aangaf. Lemaire gaat er zelfs een programma over maken maar in afwachting daarvan worden er in verschillende steden al voorstellen gedaan om de vrouwen de eer te geven die ze verdienen. Zo ook in Leuven waar een groep vrouwen én mannen een lijst met voorstellen overhandigde aan schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen). Die laatste liet alvast optekenen dat Leuven bereid is om meer vrouwennamen in de publieke ruimte op te nemen. “We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van maar niet het enige. Deze bestuursperiode willen we daar echt werk van maken”, klinkt het.

Nieuwe pleintjes

Twintig jaar geleden was er overigens al aandacht voor de problematiek. Toen zette het boek ‘Vrouwenfaam’ de kwestie op de agenda maar in de praktijk bracht dat niet de verhoopte verandering in het straatbeeld. De groep vrouwen en mannen die nu actie voerden, is niet van plan om het ‘momentum’ deze keer voorbije te laten gaan. Daarom lanceren ze meteen enkele concrete voorstellen. “Onze actie wordt niet toevallig georganiseerd op de Hertogensite”, zegt Kaat Wils. “De wijk tussen de Brusselsestraat en de Kapucijnenvoer ondergaat een metamorfose en er zullen nieuwe straten en pleintjes ontstaan. Die hebben een naam nodig en wij hebben enkele suggesties. We denken bijvoorbeeld aan Marie-Berthe Heymans, de eerste kloosterzuster-arts die hier een verpleegsterschool stichtte, en aan Isala Van Diest, de eerste vrouwelijk arts in België. Ook Kerstine Liedekens is een mogelijkheid want zij was de eerste Leuvense vroedvrouw.”

We willen niet alleen de nadruk leggen op vrouwen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld Schepen Lies Corneillie (Groen)

Ook voor andere straten in Leuven hebben de actievoerders enkele voorstellen. Leen Engelen: “De nieuwe brug over de Vaartkom zou de Marie Thumas-Durieux brug kunnen worden bijvoorbeeld. Ook verzetsvrouw Jeanne Dormaels, psychologe en feministe Renée Van Mechelen, filosofe Patricia De Martelaere of vice-rector Emma Vorlat zijn mogelijkheden.” Hilde Van Wichelen voegt er nog aan toe dat de overhandigde lijst zeker geen afgesloten document is en dat het eerder om een open ‘inspiratielijst’ gaat. Schepen Lies Corneillie is het daar volmondig mee eens. “De pioniers van 1999, de groep die zich nu engageert en Sofie Lemaire van ‘Meer Vrouw op Straat’ kunnen op ons rekenen”, klinkt het. “We willen niet alleen de nadruk leggen op vrouwen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld maar ook op meisjes en vrouwen die vandaag de dag iets betekenen. Alle suggesties zijn meer dan welkom!”