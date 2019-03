VIDEO Exclusieve showcase van Slongs in Radiohuis Bart Mertens

14 maart 2019

21u30 0 Leuven Slongs –tegenwoordig zonder Dievanongs- heeft een nieuw album uit en dat zal Vlaanderen geweten hebben. Vanavond dook de Antwerpse artieste op in het Radiohuis voor een exclusieve showcase.

#GOEGAAN. Dat is de titel van het nieuwe album van de Antwerpse zangeres Slongs Dievangons. Excuses, tegenwoordig is het gewoon Slongs, zonder Dievangons. Met of zonder, de zangeres blijft immens populair en hoopt met haar nieuwe plaat eerdere successen minstens te evenaren. Aan haar exclusieve showcase in het Leuvense Radiohuis van vanavond zal het alvast niet hebben gelegen. Slongs gaf zich zoals verwacht helemaal. Kijk en oordeel zelf…