VIDEO. Dirk Lauwers stopt met café Marengo, maar barman Stijn Deweerdt (28) neemt de teugels over: “De vaste klanten kunnen op hun twee oren slapen want er verandert zo goed als niets” Bart Mertens

31 maart 2019

14u30 0 Leuven Café Marengo is een begrip in Leuven. Het prototype van een volkscafé zeg maar. Uitbater Dirk Lauwers staat al meer dan 13 jaar achter de toog in de legendarische zaak maar geeft er nu de brui aan. “50 jaar is een mooie leeftijd om de fakkel door te geven”, aldus Dirk. Van een sluiting is evenwel geen sprake want barman Stijn Deweerdt geeft Marengo een doorstart, te beginnen met het afscheidsfeest voor Dirk Lauwers op 6 april.

Wie ooit al in café Marengo in de Diestsestraat in Leuven een pint ging drinken, weet dat plezier maken en samenhorigheid tot de basisingrediënten behoren in het legendarische café. Het uur van de dag maakt wat dat betreft niet zoveel uit. Het glas waarin je perfect getapte Stella wordt geschonken dan weer wel. Bij de klanten van Marengo moet je niet afkomen met een zogenaamde ‘chalice’. Het is een ‘boerke’ of een ‘ribbelke’… Of met andere woorden: café Marengo is het prototype van een volkscafé zoals je er helaas steeds minder kan vinden in Vlaanderen. Meer zelfs, voor de vaste klanten van Marengo zou een sluiting niet meer of niet minder zijn dan een drama. De paniek sloeg dan ook even toe toen uitbater Dirk Lauwers aankondigde dat hij er de brui aan geeft.

Het voordeel is dat ik nu zelf vaste klant kan worden in café Marengo Afscheidnemend cafébaas Dirk Lauwers (50)

“50 jaar is een mooie leeftijd om een andere koers te gaan varen”, vertelt Dirk Lauwers. “Toen ik meer dan 13 jaar geleden aan dit avontuur begon, nam ik me voor om café Marengo zo’n tien jaar in goede banen te leiden. Ik ben dus over tijd… Maar nu is wel het moment gekomen om ermee te stoppen als cafébaas. Ik heb hier mooie tijden beleefd maar er is ook nog mijn andere zaak Vanilla Room in Herent. Daar wil ik me op concentreren vanaf nu. Het doet pijn om afscheid te nemen, maar het voordeel is dan weer dat ik nu zelf vaste klant kan worden in café Marengo.”

De vaste klanten kunnen op hun twee oren slapen want er gaat zo goed als niets veranderen. Een kleine opfrissingsbeurt is wel nodig, maar het authentieke karakter van Marengo blijft behouden Nieuwe cafébaas Stijn Deweerdt (28)

In die laatste zin zit het goede nieuws verscholen: café Marengo blijft bestaan en komt in de geoefende handen van trouwe barman Stijn Deweerdt. De 28-jarige Leuvenaar kent het DNA van Marengo als geen ander en geeft de legendarische zaak een doorstart. “Te beginnen met een afscheidsfeest voor Dirk op 6 april, uiteraard met enkele vaten Stella”, klinkt het. “De vaste klanten kunnen op hun twee oren slapen want er gaat zo goed als niets veranderen. Een kleine opfrissingsbeurt is wel nodig maar het authentieke karakter van Marengo blijft behouden. Dat mag simpelweg niet verloren gaan! Uiteraard blijven ook het bier en de ambiance dagelijkse kost in café Marengo.”

Over bier gesproken: hoeveel Stella’s zou Dirk Lauwers zo ongeveer getapt hebben op 13 jaar in café Marengo? “Dat is zo ongeveer de moeilijkste vraag die je kan stellen”, aldus Dirk. “Vele duizenden, honderdduizenden misschien. Ik heb hier ongelofelijke feestjes meegemaakt. Het enige echte dieptepunt was de brand op 6 mei 2012. Alhoewel, nog geen negen dagen later stroomde het bier alweer uit de tapkranen. Zo gaat dat in café Marengo. Vallen en meteen weer opstaan. De vaste klanten hebben toen enorm geholpen om de zaak zo snel mogelijk weer open te krijgen. In café Marengo kan je echt nog rekenen op de mensen. Dat is toch een uniek gegeven. Waar kan je zo’n samenhorigheid tegenwoordig nog vinden?”