VIDEO Cafébaas Dirk Lauwers neemt afscheid van café Marengo. Barman Stijn Deweerdt (28) neemt legendarisch volkscafé over en beleeft meteen eerste feestnacht. “Afscheid met dubbel gevoel!”

Cafébaas Dirk Lauwers neemt afscheid van café Marengo. Barman Stijn Deweerdt (28) neemt legendarisch volkscafé over en beleeft meteen eerste feestnacht. "Afscheid met dubbel gevoel!" Bart Mertens

07 april 2019

18u30 0 Leuven De vaste klanten van Café Marengo in Leuven namen gisteren afscheid van cafébaas Dirk Lauwers. Na 13 jaar achter de toog in de legendarische zaak zet Lauwers er een punt achter maar niet zonder stevig feestje om zijn afscheid te vieren. “Geweldig feest! Maar toch zit ik een beetje met een dubbel gevoel. Gelukkig is het café in goede handen bij mijn opvolger Stijn Deweerdt”, zegt Dirk Lauwers.

“50 jaar is een mooie leeftijd om de fakkel door te geven”, aldus Dirk Lauwers. De legendarische cafébaas geeft er de brui in café Marengo en dat werd afgelopen weekend stevig gevierd in de al even legendarische zaak in de Diestsestraat in Leuven. De vaste klanten gaven allemaal present en bouwden tot diep in de nacht een feestje. Voor Dirk Lauwers was het een afscheid met een dubbel gevoel. “Dat is inderdaad zo”, vertelt Dirk. “Ik heb hier veel mooie jaren beleefd maar na 13 jaar geef ik de fakkel door. Dat was altijd al zo gepland, al heb ik er nog drie jaar extra bij gedaan uiteindelijk. Ik sta hier echt met een dubbel gevoel op mijn afscheidsfeest. Het is ongelofelijk dat zoveel klanten me komen uitwuiven.”

Het waren er inderdaad veel want het werd een drukte van jewelste in café Marengo. “De bedoeling was om het feest stilaan op gang te brengen vanaf 18 uur maar om 16 uur zat het al stampvol. Dat was te denken. Er kwamen ook enkele lokale artiesten langs om liedjes te zingen voor de mensen. Wat een feest!”

Voor Dirk Lauwers is het een afscheid maar barman Stijn Deweerdt beleefde dan weer zijn eerste dag en nacht als nieuwe cafébaas, nota bene op zijn verjaardag. “Mooi cadeau voor mijn verjaardag”, aldus Deweerdt. Dirk Lauwers is blij dat hij de bekende zaak in goede handen kan achterlaten. “Dat geeft me wel een fijn gevoel”, aldus Dirk. “Stijn kent de zaak vanbinnen en vanbuiten. Hij is al vele jaren actief als barman in café Marengo en kent alle klanten. Ik voel ook dat de klanten blij zijn dat Stijn het café nu in goede banen zal leiden.”

De klanten hebben alvast vertrouwen in de toekomst. “Jammer dat Dirk vertrekt maar Stijn gaat dat goed doen. De ziel van café Marengo zal blijven en dat is het belangrijkste”, aldus één van de feestvierders. Onder die feestvierders ook de voorganger van afscheidnemend cafébaas Dirk Lauwers. “Ik heb de zaak groot gemaakt. Tussen 1987 en 2006 was ik hier de cafébaas. Het doet me deugd dat Dirk er zo’n succes van wist te maken de voorbije jaren en ik ben er zeker van dat Stijn dezelfde weg zal inslaan. Uiteraard wou ik dit feestje voor geen geld ter wereld missen”, besluit ‘Makke’ die in Leuven bekend is bij iedereen. “Dat gaat hier nog een tijdje duren dat feest”, aldus Makke nog terwijl de klanten de volgende schlager inzetten. “Doorstart geslaagd”, besluit kersvers cafébaas Stijn Deweerdt.