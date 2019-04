VIDEO. Brand in Notre-Dame herinnert Leuvenaars aan de brand van Leuven in 1914: zware schade aan Sint-Pieterskerk en universiteitsbibliotheek volledig vernield Bart Mertens

17u00 0 Leuven De vernietigende brand van de Notre-Dame in Parijs zindert ook na in Leuven. Veel Leuvenaars tonen hun medeleven met de Fransen en denken ondertussen terug aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van hun eigen stad. Maak daar gerust een zwartgeblakerde bladzijde van want in augustus 1914 werd Leuven in brand gestoken door de Duitse bezetter. Enkele prominente monumenten vielen ten prooi aan de vlammen met internationale verontwaardiging als reactie.

De Leuvenaars leven mee met de inwoners van Parijs. Op de sociale media wemelt het van berichten van medeleven want Leuvenaars weten wat het is om een monument in vlammen te zien opgaan. Eén Leuvenaar nam zelfs de moeite om onze redactie een uitgebreide e-mail te bezorgen om de ‘brand van Leuven’ in herinnering te brengen naar aanleiding van het drama in Parijs. “Ik kreeg een koude douche toen ik hoorde dat Notre-Dame voor een groot deel in vlammen is opgegaan”, aldus Rik. “De brand doet me meteen denken aan de grote brand in Leuven in augustus 1914. Ook toen verloren we prachtige gebouwen in onze stad.” Rik verwijst onder meer naar de schade die de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt opliep en naar de totale verwoesting van de universiteitsbibliotheek –toen nog op de Oude Markt- die wereldwijde verontwaardiging opriep.

De brand in de Notre-Dame en de brand van Leuven in 1914 zijn weliswaar niet helemaal vergelijkbaar. In Leuven was het brandstichting door de Duitse bezetter terwijl het in Parijs een accidenteel gegeven is maar de impact van de vlammenzee is wel vergelijkbaar. “Het heeft ettelijke jaren geduurd vooraleer Leuven het puin kon opruimen. Pas na het einde van WO I in 1918 en na het maken van vele plannen werd er in 1920 een overeenkomst bereikt over de wederopbouw. De universiteitsbibliotheek werd dankzij enorme financiële steun uit de Verenigde Staten volledig heropgebouwd op het Ladeuzeplein. Pas in 1928 werd het nieuwe gebouw ingehuldigd en in Parijs zal het wellicht nog veel meer jaren duren vooraleer de Notre-Dame opnieuw schittert. Laat ons hopen dat Parijs deze wonde snel zal kunnen likken en dat er inderdaad aan een volledige wederopbouw van dit fantastische erfgoed kan worden gewerkt. Vrienden Parijzenaars en Franse mensen, wij denken aan jullie vandaag, eens te meer”, laat Leuvenaar Rik optekenen.

Over de brand van Leuven –in het buitenland bekend als ‘The Sack of Louvain’- werd overigens een film gemaakt door de Leuvense vzw Fonk. In de documentaire van 35 minuten vertelt oorlogsjournalist en Leuvenaar Rudy Vranckx over de blinde oorlogsrazernij die de stad enkele prominente monumenten heeft gekost. Vranckx gaat in de film ook dieper in over de motieven voor de vreselijke misdaad van de Duitse bezetter in een stad die zich al had overgegeven op het moment van de brandstichting.

Duitse en Belgische versie

De Duitsers claimden dat ze beschoten werden door zogenaamde ‘francs-tireurs’ (scherpschutters, nvdr) vanuit burgerwoningen. In de Belgische versie klonk het dat de Duitse soldaten in alle verwarring op elkaar hadden geschoten. Feit blijft dat de reactie van de bezetter buiten alle proportie was en dat Leuven in diepe rouw was door de doden en de aangerichte schade. Vooral het verlies van de universiteitsbibliotheek die duizenden belangrijke boeken en manuscripten bevatte, raakte de Leuvenaars diep in hun ziel. Net zoals bij de brand in de Notre-Dame leefde heel de wereld mee met de Leuvenaars. Wie meer informatie wil over de brand van Leuven moet zeker eens de documentaire van vzw Fonk bekijken. Na het zien van de verschrikkelijke vlammenzee begrijp je zonder twijfel nog veel beter hoe diep de wonde is bij de Parijzenaars nu hun trots grotendeels in vlammen is opgegaan. Meer info: www.debrandvanleuven.net