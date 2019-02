VIDEO: bekroonde beenhouwer Erwin Mertens lanceert geur-app voor zijn nieuwe worsten Bart Mertens

20 februari 2019

15u50 5 Leuven De meermaals bekroonde beenhouwer Erwin Mertens uit Leuven zit nooit verlegen om een stunt en dat is vandaag niet anders. Samen met zijn team lanceert hij twee nieuwe worsten en meteen ook een bijhorende geur-app…

Voor beenhouwer Erwin Mertens van De Kapblok in Leuven is het leven altijd een heel klein beetje feest. Ten eerste is hij een vakman ‘pur sang’ die geregeld een prijs mag ontvangen voor zijn vleesproducten maar het grootste plezier vindt Erwin naar eigen zeggen toch in de complimenten die hij krijgt van zijn trouwe klanten. Met de gedachte ‘stilstaan is achteruitgaan’ in het achterhoofd blijft Mertens zichzelf en zijn aanbod vernieuwen en dat heeft alweer geleid tot twee nieuwe worsten. “Alweer producten waar ik fier op ben”, zegt Erwin Mertens die nooit om een stunt verlegen zit.

Gratis gehakt

Zo lanceerde hij laatst nog de actie ‘250 gram gratis gehakt’ voor klanten die een mop vertelden in zijn beenhouwerij. Daarmee haalde De Kapblok vlotjes de nationale media. “Er wordt te weinig gelachen tegenwoordig en vandaar mijn initiatief”, liet Erwin Mertens toen optekenen. Naar goede gewoonte pakt Mertens ook nu uit met een kleine stunt om zijn nieuwe droge worsten aan te prijzen. Hij lanceert zowaar een geur-app voor de smartphone. “Onze 2 nieuwe sossissen al geproefd? Zou je graag nu onmiddellijk een voorproefje hebben via de geur-app door de gaatjes van je luidspreker op je smartphone? Download dan via Playstore de Smaak-Geur-Aroma-app van De Kapblok en beleef wat wij onder ons werk mogen ervaren”, staat er te lezen. Wie op de link klikt, komt een beetje bedrogen uit want al snel verschijnt de volgende tekst: “Dacht je nu echt dat het zo simpel was? Al dat vakmanschap en werk in een gratis app??? Kom het gewoon proeven in de winkel!”

Erwin Mertens wil met zijn stunt uiteraard zijn nieuwe worsten onder de aandacht brengen op een ludieke manier. “Nogmaals, er wordt te weinig gelachen in het leven”, klinkt het. Anderzijds wil de bekroonde beenhouwer de mensen ook bewust maken van al de harde arbeid dit vervat zit in de productie van ambachtelijk bereide vleesproducten. “Er wordt met hart en ziel aan gewerkt. Dat proef je en niet iedereen is zich er altijd van bewust hoeveel uren er kruipen in zo’n lekkere worst”, besluit Erwin Mertens.