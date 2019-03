VIDEO. Atelier Roosen: de eerste ‘hybride’ kledingzaak in Leuven, waar je je kleren online kan bestellen... in de winkel Bart Mertens

12 maart 2019

19u00 0 Leuven In de Jan Stasstraat in Leuven heeft Atelier Roosen de deuren geopend. Niet zomaar een kledingzaak, maar eentje die door uitbater Peter De Kerpel wordt omschreven als “een hybride kledingzaak”. In eenvoudig Nederlands komt het erop neer dat De Kerpel de e-commerce binnenhaalt in de fysieke winkel.

Toen Peter De Kerpel ruim twintig jaar geleden aan de slag ging in de ‘pret-à-porter’ kledingzaak van de familie Roosen in Sint-Truiden was het leven van de handelaar nog relatief eenvoudig. Je zorgde ervoor dat je de mooiste kledingstukken aan een goede prijs kon aanbieden aan de klanten en dan zat je doorgaans wel goed. Peter De Kerpel heeft nog altijd goede herinneringen aan die mooie jaren. Hij leerde de stiel in de twee winkels van zijn oude geliefde. “Ik was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in mode”, vertelt Peter. “Op een bepaald moment had mijn oude geliefde hulp nodig in haar twee winkels. Op die manier ben ik in de modewereld terecht gekomen.”

Rock 'n roll

Tien jaar geleden verhuisde Peter met de herenafdeling naar Leuven waar hij onderdak vond in een pand in de Bondgenotenlaan. Zopas heropende de zaak onder de naam Atelier Roosen aan de Jan Stasstraat, eveneens in Leuven. Peter De Kerpel biedt er de klanten kleding voor mannen tussen 16 en 86 jaar. “Kwaliteitsvolle kleding maar wel met twist van rock ’n roll”, aldus Peter De Kerpel. Tot zover het klassieke verhaal want twee decennia nadat Peter zijn eerste stapjes in de modewereld zette, is het dagelijkse leven van de handelaar net iets minder eenvoudig geworden.

Ik weiger om mee te gaan in het negatieve sentiment rond e-commerce Peter De Kerpel

De oorzaak? De alsmaar toenemende concurrentie van de e-commerce. De Kerpel toont zich echter als een man die meegaat met zijn tijd. Veel handelaars zien online shoppen als een bedreiging maar Peter ziet er net opportuniteiten in. “Ik weiger om mee te gaan in het negatieve sentiment rond e-commerce. Pas op, ook in onze boetiek voelen we de invloed van online verkoop op onze omzet, al valt het allemaal nog wel mee. Ik ging op zoek naar de opportuniteit en die heb ik gevonden in een nieuw concept: de ‘hybride’ kledingzaak. Dat is een primeur.”

Kleding-app

Een ‘hybride’ kledingzaak… wat moeten klanten zich daar bij voorstellen? “Atelier Roosen haalt de e-commerce gewoon binnen in de fysieke winkel”, legt Peter De Kerpel uit. “Met de revolutionaire en unieke kleding-app kunnen onze klanten in de boetiek alle kledingstukken online checken op prijs, maat, kleuren en beschikbaarheid. Het idee voor die app ontstond toen een klant in de winkel vroeg of hij een jas ook online kon zien. Dat begreep ik aanvankelijk niet goed. Hij had de jas toch in zijn handen… Achteraf bleek dat zijn oma hem die jas cadeau wilde doen maar het kledingstuk wel eerst wou zien.”

Het idee voor de app ontstond toen een klant in de winkel vroeg of hj de jas ook online kon zien. Dat begreep ik eerst niet goed. Hij had de jas toch in zijn handen... Peter De Kerpel

Voor de ontwikkeling van de app ging Atelier Roosen in zee met de Leuvense ontwikkelaar Eyecatch Apps. “Dit systeem is in heel wat retailzaken toepasbaar”, vertelt zaakvoerder Kurt Warson van Eyecatch Apps. “Het werkt als volgt: klanten scannen met hun eigen smartphone het aangebrachte label. Vervolgens komt het product tevoorschijn op het scherm van de smartphone. Ook de prijs, de kleuren, de maten en de beschikbaarheid worden weergegeven. De klant heeft dan de keuze om het stuk meteen te kopen in de winkel of te pinnen. In dat laatste geval kan hij of zij thuis de koop alsnog afronden via de gelinkte webshop van de zaak.” Meer info: www.roosenleuven.be