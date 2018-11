Vicky Adriaensen nieuwe CEO bij Acco Bart Mertens

06 november 2018

16u58 2 Leuven Vicky Adriaensen is aangesteld als nieuwe CEO van Acco, de uitgeverij voor het hoger onderwijs. Haar eerste opdracht wordt het ondersteunen van de digitale omslag die de universiteiten en hogescholen doormaken. “Steeds vaker wordt het klassikale onderwijs gecombineerd met online leren, daar wil Acco een voortrekkersrol in spelen”, klinkt het.

Uitgeverij Acco –opgericht in 1960- heeft een nieuwe baas: Vicky Adriaensen. Met een jaaromzet van 16 miljoen euro (2017, red.) en vestigingen in Leuven, Heverlee, Antwerpen, Gent en Kortrijk zal Adriaensen zich moeten ontfermen over een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in het hoger onderwijs. Haar eerste doel: de investeringen van de voorbije jaren te laten renderen. “De eerste stap daarbij is om onze koers en visie scherp te stellen”, zegt Vicky Adriaensen. “Eén van de grootste prioriteiten is het online leerplatform Sofia. In het hoger onderwijs ligt de nadruk steeds vaker op activerend en ‘blended’ leren. Vandaag zijn we niet meer gewoon ‘contentleverancier’, maar moeten we meer dan ooit goed kunnen luisteren naar de noden van onze klant.”

Optimale leerervaring

Acco wil een voortrekkersrol opnemen in ‘blended learning’ waarbij onder meer online leren gecombineerd wordt met het traditionele klassikaal leren. “Wij gebruiken technologie om tot een optimale leerervaring te komen”, zegt Adriaensen. “We zijn perfect complementair met andere platformen die al op de markt zijn zodat we makkelijk kunnen koppelen. Ik geloof dat we de juiste keuzes gemaakt hebben om ons de volgende jaren te profileren als innovatieve leerconsultants voor het hoger onderwijs.”

Bij Acco sta ik mee aan de basis van een digitale omschakeling Vicky Adriaensen, CEO Acco

Vicky Adriaensen komt niet onbeslagen op het ijs. Ze heeft ervaring als uitgever en was onder meer aan de slag bij Uitgeverij Van In waar ze verantwoordelijk was voor het educatieve luik met het lager en het middelbaar onderwijs. “Het educatieve aspect sprak me ook bij Acco aan”, aldus Adriaensen.