Verwarmingsketel ontploft 10 april 2018

02u47 0

In de kelder van een pand in de Naamsestraat in Leuven ontstond er zondagavond een brand. De verwarmingsketel was ontploft en vatte vuur. Vermoedelijk lag een technisch defect aan de oorzaak. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon de gasleiding afsluiten. De brand werd geblust en de schade bleef beperkt. De bewoners mochten hun woning terug betreden. (ADPW)