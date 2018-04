Vervuiling in abdijbos Vlierbeek 07 april 2018

02u27 0

Buurtbewoners zijn bezorgd over vervuiling in het abdijbos in Vlierbeek in Kessel-Lo. Tijdens een opruimactie stelden deelnemers vast dat er veel plastic is gedumpt in het bos. "Het gaat over honderden stukken losse plastic die verspreid liggen over het abdijbos in Vlierbeek", zegt Bo Scheepmans, die in de buurt woont. "Deze plastic is in het bos geïntroduceerd als stambeschermer bij aanplanting van bomen en struiken in het waterwinningsgebied. Na verloop van tijd is er echter een enorme hoeveelheid van de stammen losgekomen. Het product wordt niet afgebroken en heeft zeer ongunstige gevolgen voor de fauna en flora in de regio rond de abdij. We merkten ook op dat bij oudere bomen de stambeschermers in de stammen vergroeid zitten. Hopelijk kunnen we snel een structurele oplossing vinden voor het probleem." (BMK)