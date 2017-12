Verrassingsfeest voor Lucia (70) van Salons Georges 02u44 0 Foto Vertommen

Groot feest in Salons Georges op het Hogeschoolplein in Leuven. Uitbaatster Lucia Swinnen werd immers 70 jaar jong en echtgenoot Romain Sterckx (76) had een verrassingsfeest georganiseerd. Met een walking dinner en een optreden werd de verjaardag van Lucia in stijl gevierd in het bijzijn van vele vrienden. Uiteraard kreeg Lucia welverdiende bloemen voor haar verjaardag maar met de giften van de vele vrienden hoopt Romain vooral voldoende centjes bij elkaar te halen om samen met Lucia een cruise naar de Noorse fjorden te maken.





(BMK)