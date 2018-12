VeroTech versterkt zich met Jean-Christophe Van Dycke Bart Mertens

03 december 2018

16u56 0 Leuven VeroTech stelt Jean-Christophe Van Dycke aan als Strategy & Business Development Director. Het Leuvense engineering- en consultancybedrijf van oprichters Veronique Van de Kerckhove en Gert Rülle wil naar eigen zeggen een ambitieus groeiplan realiseren op drie jaar tijd met de ervaren Van Dycke aan boord.

Jean-Christophe Van Dycke kan terugblikken op een rijke carrière in de technologische consultancysector. Hij is voormalig Benelux CEO en Senior Vice President Strategic Development Benelux van AKKA Technologies en heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in business development, management en organisatie. Als Strategy & Business Development Director komt hij bij VeroTech aan het hoofd te staan van het business development team en zal hij eveneens zetelen in het directiecomité.

Starter van het Jaar

“VeroTech is sinds zijn ontstaan een succesvolle nichespeler wat betreft R&D in de engineering- en consultancysector. Voor mij is het een waar genoegen om toe te treden tot de VeroTech-community”, vertelt Jean-Christophe Van Dycke. Oprichters Veronique Van de Kerckhove en Gert Rülle willen de komende drie jaar de groei verdrievoudigen. “Met de komst van Jean-Christophe willen we onze groei versnellen”, vertelt Veronique Van de Kerckhove, oprichtster en Managing Director van VeroTech. Die strategie moet VeroTech −in 2014 nog door Trends verkozen tot Starter van het Jaar− op korte termijn naar een nieuwe grootteorde brengen. In 2019 staan er liefst vijftig nieuwe aanwervingen van R&D consultants op de agenda. VeroTech is een Leuvens engineeringbedrijf maar heeft ook een vestiging in Gent.