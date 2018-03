Verkoopster zet dievenkoppel met kind te kijk op Facebook 29 maart 2018

02u40 0

Schoenwinkel New Versailles in de Vital Decosterstraat heeft camerabeelden op Facebook gezwierd van een koppel met kind dat "vergeten was te passeren langs de kassa". Eigenares Annelies Lux kreeg het gezin vrijdag over de vloer, maar merkte vier dagen later pas op dat er een paar schoenen verdwenen was. "Toen ik ze niet vond, ben ik de camerabeelden gaan bekijken. Daarop was te zien hoe ze de schoenen zonder doos meenamen. Op dat moment was het heel druk was in de winkel, noch ik noch mijn verkopers hebben iets gemerkt", vertelt de verkoopster. "De beelden online zwieren was de enige manier om hen te confronteren. Ik hoop alleszins dat het hen afschrikt", aldus Lux die klacht zal neerleggen bij de politie. Het koppel is aan de haal met een prijzig paar damesschoenen, maar kon nog niet geïdentificeerd worden. (ADPW/KAR)