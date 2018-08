Verklede dieven stelen voor 250.000 euro endoscopen uit Gasthuisberg 07 augustus 2018

02u25 0 Leuven Drie wel erg goed voorbereide dieven zijn dit weekend aan de haal gegaan met 250.000 euro aan endoscopen uit het Gasthuisbergziekenhuis. Dat is een instrument waarmee een arts via een buis in het lichaam kan kijken.

"Zaterdag rond 12.20 uur hebben drie verdachten een twintigtal endoscopen gestolen op de afdeling Endoscopie in Gasthuisberg. De drie verdachten, die zich vermomd hadden met petten, brillen en valse baarden, kwamen via de hoofdingang het ziekenhuis binnen en begaven zich naar de afdeling. Ze braken één gesloten deur open en doorzochten de verpleegwacht en de gesloten kamer waar de waardevolle toestellen liggen opgeslagen. Ook de deur van deze ruimte werd opengebroken. Ze gingen aan de haal met ongeveer 25 nieuwe toestellen die elk rond de 10.000 euro waard zijn", zegt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert.





Geen spoor van daders

"De verdachten verlieten rond 13 uur de afdeling via de werfdeur en de ladder van een nieuwbouw die aansluit bij de afdeling. Het labo ging ter plaatse om sporen te nemen en de lokale recherchedienst van politie Leuven werd aangesteld om de zaak te onderzoeken. Voorlopig is er nog geen spoor van de daders", deelt Callewaert nog mee. "We hebben in de verste verte geen idee waar die dieven die endoscopen gaan kwijt geraken. Ik kan wel meegeven dat de werking van onze dienst niet in gevaar komt", vertelt professor Gert Van Assche van de dienst Endoscopie.





De diefstal is op zijn minst opmerkelijk te noemen, des te meer omdat de dieven zich zo goed hadden voorbereid en precies wisten waar de voorwerpen opgeslagen waren.





(ADPW)